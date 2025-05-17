國中會考再傳作弊！數學科3考生偷瞄隔壁答案遭逮

▲國中會考今起一連兩天。照片人物與本事件無關。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（17日）起一連舉行兩天，第二節考數學科。教育部表示，數學科考試並無重大舞弊回報，但初步統計共69件一般違規，其中違規最大宗是34名考生攜帶量角器，另外還有3名考生在考試時東張西望，試圖偷看隔壁學生答案，涉及考試作弊行為。

今年國中會考共有17萬5247人報考，今天第二節考數學科。根據教育部統計資料，數學科2025人缺考，缺考率1.16%，其中又以台北考區缺考538人最多，其次為新北考區395人。

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教育部表示，數學科考試並無重大舞弊回報，初步統計，共有一般違規69件，比去年92件少23件，其中「違規攜帶量角器或附有量角器功能文具」占比最高，共有34件，比去年27件還多出7件，違規次多項目共有14件，包括考試期間隨身放置非應試用品等狀況，另有13件則是「考試說明時段內提前翻開試題本、提前作答」等。

另外，繼上午社會科有1名考生偷看隔壁答案被抓包，教育部表示，數學科則有3名考生在考試時東張西望、左顧右盼，涉及考試作弊行為，上述違規彙整後會先提報各考區試務會，再提交全國違規事件處理會議討論。