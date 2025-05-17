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會考國文科25件違規　手機詐騙、《俗女養成記》入題

▲▼114年國中教育會考明天登場，今天下午開放看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中會考下午考國文科，手機詐騙、《俗女養成記》都入題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中會考今（17日）第3節考國文，根據教育部統計，共有25件違規。國文科教師指出，今年國文科考題取材廣泛，包含古今中外各項議題，從手機詐騙到世足賽16強賽程，還有散文《俗女養成記》、許慎《說文解字》，以及疫情下女性所面臨的困境等都入題。整體而言，國文試題難易適中，具有鑑別度。

今年國中教育會考共17萬5247人報考。根據教育部統計資料，國文科共2057人缺考，缺考率1.17%，其中又以台北考區缺考569人最多，其次為新北考區403人。

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協助教育部解題的高雄市立旗山國中教師丁美雪表示，今年國文科文言文、白話文題目各為13、29題，試題從基本觀念題型出發，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念。取材範圍廣泛，難易適中，包含古今中外各項議題，強調學習的核心素養、跨領域概念的整合、詮釋及關注生活環境相關議題。

新北市立江翠國中陳恬伶分析，今年國文試題強調學習的核心素養，試題設計以基礎、核心及重要的概念為測驗重點，學生無論使用哪一版本教材，皆足以作答。整體而言，試題難易適中、具有鑑別度。

陳恬伶進一步表示，今年考題測驗考生將國文科所學能力，用在其他學科的學習。像是題組第27至28題，測驗學生文字轉地圖能力，試題中甲生根據文本訊息，繪製灰面鵟鷹遷徙圖，乙生找出路線圖的疏漏處，能推論八卦山成為灰面鵟鷹重要休息站的原因。

丁美雪則認為，今年國文科考題很有特色，例如題組第32至33題出現江鵝《俗女養成記》散文，內文提及這個社會非常擔心沒有錢，所以化成一個一個「別人」，來問我們到底賺多少錢；另在題組題38至40題，出現電影劇本《進擊的鼓手》，讓考生了解電影創作、寫作分析、呼應視覺化寫作等要素。

教育部表示，國文科考試並無重大舞弊回報，初步統計共25件違規，其中違規最大宗是11名考生提前翻閱試題或提前作答，另有6件在答案卡（卷）上作標記，但沒有傳出疑似作弊事件。

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