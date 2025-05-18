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賴清德形容兩岸「大公司併小公司」　藍委諷：原來賣國只差在價格

▲▼賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

▲賴清德在節目上以「大公司併小公司」描述兩岸關係，國民黨立委轟「賣國與否，只差在價格是否滿足」。（圖／總統府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

總統賴清德日前接受Podcast節目《敏迪選讀》專訪時，以「大公司併小公司」描述兩岸關係，還說出「如果說你要併我的公司，你要提條件啊」等語，引發社會討論。對此，國民黨立委吳宗憲表示，原來台灣價值真的是可以用價格來衡量，一切就看對岸要出多少價碼，「賣國與否，只差在價格是否滿足」。

吳宗憲18日在臉書表示，賴清德總統說，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件」，這句話是不是賣台，賴總統已公開說對岸是「敵對勢力」，各部會也說要管制交流，現在卻說可以談判，原來抗中保台的盡頭，就是民進黨跟中共坐下來好好談？

吳宗憲直言，現在的大罷免其中一個就是說國民黨立委親中賣台，結果面對要賣台的賴清德，青鳥、罷團一句話都不敢吭，原來所謂更大的民主，就是為了讓民進黨變成更大的威權政黨，好讓在野黨失去監督制衡，將來再轉個彎，他們就歡天喜地的上桌談判，這樣的台獨價值，誰信？

吳宗憲最後說，原來滿滿台灣價值，真的是可以用價格來衡量，一切就看對岸要出多少價碼，「賣國與否，只差在價格是否滿足。」

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