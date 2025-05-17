台南新化五寶節虎頭埤登場！　消防婦宣出招居家防火防溺一次打包

▲台南市新化五寶節虎頭埤熱鬧登場，消防分隊設攤進行防火防溺宣導，吸引大小朋友熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的新化五寶節17日在虎頭埤風景區熱鬧開場，台南市消防局新化分隊受邀設攤進行防災宣導，現場透過有獎徵答、互動體驗等方式，吸引大小朋友熱情參與，將「防火防溺」觀念輕鬆帶入人群。

這次宣導主題聚焦「居家用火用電安全」，消防人員不僅解說正確使用電器的方法，也引用近期因煮食疏忽導致火災的案例，提醒民眾「人離火熄」的重要性，並建議選用具有熄火安全裝置或異常遮斷功能的爐具，從根本守住家庭安全。

隨著汛期將至，現場也同步進行防溺宣導，圖文並茂地說明河川、水庫、溪流與海邊等開放水域的潛在風險。消防人員提醒戲水前應選擇設有救生員的安全水域，評估天氣狀況、穿戴救生衣，並強調「救人不下水」，可利用漂浮物、竹竿或繩索協助岸上救援，並立即撥打119求助。

台南市消防局第四大隊大隊長蔡國保指出，根據消防署統計，今年1至3月全國建築物火災中，由爐火烹調引起的案件多達248件，僅次於電器因素，廚房更是火災發生最頻繁場所。他感謝主辦單位安排消防隊進行現場宣導，讓民眾了解火災案例背後的警示，也再次呼籲家戶應裝設住宅用火災警報器，於火災初期即時發出警報，爭取寶貴逃生時間。

消防局長李明峯表示，新化五寶節是地方重要節慶，藉由這場寓教於樂的防災宣導，能讓民眾不只享受美景與美食，更把安全觀念一併帶回家，讓防火防災意識在社區深耕、落實。