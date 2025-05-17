2025台南人權月開展　磷光化身署名看見溪南溪北生命光影

▲台南人權月今於市立圖書館新總館開展，展覽分區呈現白色恐怖與人權議題歷史記憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年「台南人權月」17日在台南市立圖書館新總館六樓正式開展，今年主題為《每一道磷光都是獨特的署名》，重返溪南溪北的歷史視角，看見白色恐怖下閃耀的人性光芒。開幕記者會由市長黃偉哲與文化局長黃雅玲、國家人權博物館副館長陳淑滿等人出席，並由台南在地音樂人羅士哲開場演出，以音樂點亮記憶。

策展人沈君儀說明，今年展覽以「校園區、遺書區、聲音區、溪北主題展區」四大展區構成。校園區回顧曾發生政治案件的15所台南學校，從小學到大學、跨越溪南溪北；遺書區則首度展出7位台南籍政治犯生前遺書，揭示他們生命最後片刻的思想與情感。

聲音區則融合6位音樂人創作，包括2025客家電視台旗艦劇《星空下的黑潮島嶼》片尾曲〈神的回信〉，展現人權故事的聽覺轉譯；溪北展區聚焦溪北17區的政治案件及逃亡地圖，展現地方與歷史的深刻交織。

市長黃偉哲指出，台南作為文化古都，不僅擁有光輝歷史，也藏有許多幽微卻動人的人權故事，「人權的價值，就在於我們能否持續聆聽與記憶」。他強調，今年人權月延續去年的在地視角，更進一步回應台灣轉型正義的時代責任。

文化局長黃雅玲表示，期盼透過展覽讓沉默歷史重新進入公共空間，轉化成對話與省思的契機，讓「每一道歷史磷光，成為民主路上的燈火」。

文化局補充，展覽期間將舉辦12場系列活動，包括展區導覽、主題講座、聲音走讀與放映會等，詳細資訊可關注「台南人權月」及文化局「藝遊台南」粉專。