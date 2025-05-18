他生日趴突爆「嫩妻偷吃」狂吞事後藥！　老婆嗨到一半變臉走人

▲尼克在自己的生日派對上，當眾指控妻子偷吃。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州消防員尼克（Nick Galante），為自己舉辦一場盛大的40歲生日派對，在現場氣氛歡樂之際，卻當眾指控妻子對婚姻不忠，讓出席親友震驚不已，戲劇性過程全被鏡頭拍下。

影片中，夫妻倆起初互動甜蜜，尼克拿起麥克風宣布，雖然今天是自己的生日，但他仍準備了特別的東西，要給33歲妻子薩曼珊（Samantha Egues）。

只見尼克從口袋拿出戒指盒，示意老婆把婚戒摘下來，他順利拿回婚戒之後，粗暴地吻了薩曼珊，隨後把對方狠狠推開，「我他X的全都知道了。沒錯，X子，我什麼都知道。我知道妳吃的所有事後避孕藥，妳這個骯髒的X子。」

NJ firefighter confronts cheating wife at birthday party. Part 1 pic.twitter.com/7MJtPmgzsp — Cancel This Podcast (@CancelThisPod) May 10, 2025

尼克當眾指控妻子偷吃，毀了這段將近4年的婚姻，也傷害了2人的孩子，他為此深深鄙視薩曼珊。尼克宣稱知道婚外情的諸多細節，包括小王的真實身分，還威脅把證據拿給現場每一個人看。

薩曼珊堅稱「我不知道你在說什麼」，並在丈夫放話公布證據後，掉頭就走。尼克放話趕人之後，女方親友也紛紛離開派對，現場只剩下男方親友，留下來安慰尼克。

▲知情人士透露，尼克與薩曼珊不可能重修舊好了。（圖／翻攝X、臉書Belleville NJ Fire Department）

這段影片由其中一名賓客拍攝，分享至TikTok等社群媒體，如今已經累積超過600萬次觀看。網友們紛紛留言替尼克加油打氣，「她以為她得到一枚更高級的戒指，如今她因為錯誤的原因在TikTok爆紅」、「看到離婚派對跟朋友支持，我想尼克會沒事的」。

一名知情人士向《紐約郵報》透露，儘管夫妻倆還住在同一個屋簷下，但那是為了等待釐清財產分配，尼克不可能跟薩曼珊重修舊好，「不可能，他非常自重，不會這麼做的……（但）在法官決定誰得到什麼之前，他是不會讓步的。」