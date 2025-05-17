科技男「老婆是我國中老師」14歲被迫性交　妻抓外遇求償敗訴

▲一名女子抓包老公外遇，卻被老公控訴是自己的國中老師，長期被支配控制。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



記者許權毅／台中報導

台中一名科技業男子因與同事外遇，被妻子告上法院，他在法庭上揭露驚人秘密，表示妻子是自己的國中老師，以「輔導名義」跟當時年僅14歲的自己發生性關係、一周2次，之後長期遭「老師」支配猶如提線人偶，還模仿電影擺放「新婚禮盒」恐嚇。妻子不滿丈夫指控，向老公求償200萬、小三100萬慰撫金，但都被判敗訴。

女老師主張，與丈夫在2017年於海外結婚，2023年底夫妻倆一起到日本跨年，結果發現老公IG內有跟一名女同事曖昧訊息，老公甚至安排同事「接續度假」，老公坦承出軌，女老師向小三攤牌，但小三仍飛往日本同遊，3人以手機擴音方式對質，老公承諾分手但未遵守，因此依先前所簽「外遇切結書」，向丈夫求償200萬精神慰撫金。

女老師以為老公會回歸家庭，結果卻被趕出住家，某日返回拿取個人物品，發現屋內有陌生女子內衣褲，認為該名女同事毫無悔意，破壞婚姻生活，請求100萬精神慰撫金。

女老師強調，自己與丈夫是在美國檀香山登記結婚，依法是合法有效婚姻。另外，雖老公身分證上的配偶欄為空白，但女同事早已知悉對方「有配偶」，仍執意交往。

女老師說，與老公確實是在其就讀國中認識的，基於師者協助學生立場，輔導老公學業、順利申請大學，老公在就讀大學時追求自己，自己當時考上進修班，正好時常見面，才日久生情，生活開銷都是自己負責，每年都一起出國旅遊。

2人交往後隔年，考量自己已37歲，不想要拖過40歲才結婚，老公又已經考上交大研究所，才會提議先到海外結婚，等老公研究所畢業再於國內登記、補辦婚禮，才能享有婚嫁，遂在2017年8月結婚。

女老師說，2人婚後感情甜蜜，遇到假日就出遊，連鄰居都知道兩人感情好，卻在外遇後違背外遇切結書、離婚協議書（女師提出離婚冷靜期），仍與女同事來往，甚至常常對自己爆粗口，對於老公稱「支配控制」，甚至自稱為「提線人偶」感到痛心。

科技男說，2008年就讀嘉義某國中時，妻子是學校的科任老師，平常就會多加關心、給小禮物，私下還會常用簡訊聊天，一日邀請自己前往家中免費課後輔導，甚至發生後來發生性關係，一周至少1至2次，結果師生戀情傳開，妻子還自請離職。

科技男認為，自己戀情處於「不對等的師生關係」，只要稍有不合妻子之意就會挨罵，不敢違抗「老師」，直到考取國立大學研究所才變得稍有自信，但妻子仍無接受「學生反抗」，支配慾望越來越強烈，甚至出現剪衣服、摔碗盤等行為，要脅要讓自己家破人亡、付出代價。

科技男回憶，當時要去海外結婚，認知上是「希望無效、可能無效、可能有效」之間徘徊，但心裡保持鴕鳥心態，也始終不敢確認，也羞於對於親朋好友承認這段關係，跟女同事也僅說「有其他女友」。

去年7月，2人正處於「暫時離婚冷靜期」，結果妻子未經同意進入家中，發現有女性貼身衣物，科技男稱是媽媽的，但妻子認為「衣物大小不對」，一怒之下竟模仿電影《教父》在床頭放馬首，放了一盒新婚禮盒在床頭，讓科技男受到驚嚇。

女同事則說，其實並沒有參與所謂「三方對質通話」，已經查證過科技男身分證，配偶欄確實為空白，只知道男子有「女友」，不知道是配偶，也是遭到科技男給欺騙。

地院認為，2人在海外登記結婚有效，依雙方簽屬之離婚協議書，提及贍養費約定，男子仍持續給付，駁回女子提出「外遇切結書」要求之200萬求償。女同事主觀上欠缺故意或過失侵害配偶全，求償100萬也無理由。

至於男子對於女提出刑事準強制性交、利用權勢性交等罪，目前由中檢分案偵辦中，訴請離婚之訴由家事法庭審理中。