工程師包養網認識人妻！她誘惑「去愛愛」甜蜜上摩鐵　激凸照露餡

▲一名工程師在包養網站認識人妻，2人相約上摩鐵，工程師手機還收到對方的性感激凸照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新竹市一名工程師阿仁（化名）與妻子結婚多年，2人育有2名子女，怎料他竟婚內出軌，在包養網站認識了人妻小謹（化名）後，與對方發生婚外情，更是帶著小謹外出上摩鐵，氣得妻子告上法院。新竹地院審理後，判小謹須賠正宮30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿仁與妻子結婚多年，2人育有2名未成年子女，婚後生活還算美滿。不過，阿仁2022年間突然性格轉變，且隔了約1、2年左右，突然被診斷出患有腦腫瘤，需要開刀治療。

怎料阿仁住院期間，突然有名男子跑來住處按門鈴，向阿仁的妻子聲稱，阿仁在外有婚外情，要求阿仁賠償。妻子聽完以後，感到相當不可思議，沒想到經過求證，才知道男子所言非虛，丈夫2022年間竟在包養網上認識了小謹，2人還迅速發展成情侶關係。

妻子查看阿仁手機當中的照片，發現小謹坦言愛上阿仁、甜喊阿仁「老公」，更是希望阿仁離婚，還說出「是我自願硬要你跟我在一起的」，並且發送穿著清涼的激凸性感照、邀約阿仁「去愛愛」。

▲一名工程師在包養網站認識人妻，2人相約上摩鐵，工程師手機還收到對方的性感激凸照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



妻子進一步調查，才知道小謹竟是「老江湖」，在丈夫出軌以前，小謹與男子就用同樣的招數，對其他人討要賠償。由於受到嚴重的打擊，妻子最終罹患憂鬱症、恐慌症等症狀，而身心俱疲的她，也決定將小謹告上法院，求償100萬元。

對此，小謹則辯稱，認識阿仁以後，阿仁曾向她說過，雖然已經結婚，但還是會前往風化場所消費，還保證妻子知情。當時她信以為真，誤認阿仁的妻子會原諒婚外情，所以才答應發生性關係。

小謹指稱，由於她心懷愧疚，婚外情曝光以後，她已誠心道歉，不過阿仁的妻子仍舊咄咄逼人，還揚言要到她的公司鬧大這件事。她害怕因此身敗名裂，只能選擇辭職，因為經濟狀況不佳，希望法官能夠酌減撫慰金額。

小謹還說，阿仁妻子口中所謂的「故技重施」，其實是她遭到性侵害，2起案件的性質完全不同、不具任何關聯性。

新竹地院法官審理後，衡量雙方的經濟狀況，認為求償100萬元尚屬過高，應減為30萬元較為適當，超出的部分無從准許。法官最終判小謹須賠30萬元，全案仍可上訴。