　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

師生戀夫妻開撕！妻告夫養小三　他反控國中被性侵...婚後還被PUA

▲▼身體慢性發炎。（圖／Unsplash）

▲台中一女子因丈夫外遇對其提告並求償，反遭夫指控長期情緒控制、勒索，且念國中時還被她性侵。（圖／Unsplash）

記者潘鳳威／台中報導

台中女子真真(化名)與任職科技業的妻丈夫小廷(化名)為夫妻關係，因丈夫近期在外結交小三且糾纏不清，一狀告上法院，依切結書對小廷求償400萬、小三100萬。小廷開庭時驚爆自己國中時，就與當時為老師的真真展開戀情，指控真真不僅性侵他，結婚後還對她情緒控制，訴請裁判離婚。法院認定，兩人後來簽下離婚協議，原切結書不具效力，且小廷有依約付贍養費，駁回真真求償；至於小三部分，法院認為她不知小廷已婚，同樣判她免賠，全案還可上訴。

判決書指出，真真與小廷於2017年在美國結婚，婚後一同搬回台灣生活，感情和睦。然而，到了2023年11月，小廷被公司外派至日本工作後，兩人的關係變了調。真真發現小廷在外有了第三者，且對方竟是小廷的公司同事。真真難以接受，遂質問小廷，小廷坦承出軌，承諾會與第三者斷絕關係。事後，真真發現兩人還是持續保持聯絡，小三甚至還飛往日本與小廷一同度假，真真對此深受打擊。

小廷2024年4月簽下外遇切結書，承諾不再與小三來往，並願將名下股票轉給真真作為精神賠償，若再外遇，願賠償另外200萬元。然而小廷事後卻未依約將股票轉讓給真真，並在5月與她簽訂離婚協議。同年9月，真真發現小廷仍與小三來往，遂提告求償切結書違約金200萬元，及未轉讓股票當時市值約200萬元的精神賠償，並另對小三提告，主張侵害配偶權，求償100萬元。

台中地院開庭審理，小廷爆料，指真真是他國中時的科任老師，對他照顧無微不至，經常透過手機聯絡，甚至邀他至住處輔導功課。2009年4月，兩人發生關係並確立情侶身分，後來因兩人師生戀情在校傳開，真真不堪壓力辭職離校。

小廷強調，這段戀情從頭就是不對等的師生關係，讓他飽受壓力。只要不順從真真就會被辱罵，對她的感情逐漸轉為恐懼。即使後來考上研究所，也未擺脫對方情緒控制。2017年赴美結婚，是在逃避心理下配合進行，且未確認婚姻在台效力。他始終不敢公開婚姻事實，所以未告知小三已有配偶，並出示配偶欄空白的身分證給她看。2024年5月，他與真真簽署離婚協議，承諾分期支付123萬元，至今仍依約履行，認為真真無權再求償，他也提起刑事告訴，指控真真國中時對他性侵，並提告離婚。

對此，真真則表示，自小廷國中起即一路輔導、陪伴升學，後來小廷上大學開始追求她。兩人於2016年發展感情，由她負擔生活費及旅費。2017年小廷考上研究所，自己因不想拖過40歲，決定與他赴美結婚，並約定他穩定工作後回台補辦登記。

婚後兩人同居，由她承擔生活開銷，安排定期旅遊娛樂。小廷就業後，她更成為全職家庭主婦來支持他。未料他竟背著她與小三交往，還反控她控制與恐嚇，令她身心受創，痛苦不已。

台中地方法院法官審理後認定，真真與小廷於2017年赴美結婚，雖未在台辦理登記，婚姻關係仍具法律效力。小廷後來雖簽下「外遇切結書」並違反約定，但雙方隨後簽訂離婚協議書，已取代原切結書法律效力，加上小廷至今仍依約定分期給付贍養費，法院認為真真無權再根據索討違約金，因此判她敗訴。

至於真真提告小三侵害配偶權，法院認定小三與小廷交往時並不知情，曾查閱其身分證，配偶欄為空白，真真也沒有對小三提出證據證明婚姻關係，故駁回對小三的求償。全案可上訴，至於小廷控告妻子在他就讀國中時性侵，仍由檢察官調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／16縣市大雨特報　下到晚上
17歲少年騎車遭撞噴！　趴地死亡
比北韓不如？日本長崎「不邀請台灣」參加原爆紀念：不承認是國家
黃仁勳私人專機停松山機場6天　民航局揭停泊費9.5萬元
快訊／龍舟賽2船翻覆！　40多人落水
新北男開車撿東西「連撞9機車」　OL女友超氣：怎麼撞的
日行燈「被認成霧燈」遭檢舉罰1200元！她傻眼：是有什麼問題

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭貨車左轉猛撞機車畫面曝　夫婦泡腳遇死劫...夫死妻搶命中

屏東死亡車禍！轎車路口左轉碰撞直行車　17歲少年噴飛趴地不治

快訊／宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆　40多人落水！

新北男開車撿東西「連撞路旁9機車」　OL女友超氣：怎麼撞的

師生戀夫妻開撕！妻告夫養小三　他反控國中被性侵...婚後還被PUA

警政署副署長廖美鈴推動婦幼安全　獲頒2025年領導統御獎

快訊／熱愛釣魚卻失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

快訊／台東富岡國小校長失足落海！　無呼吸心跳搶救中

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

才騙到400萬！車手大嘴巴「炫耀太好賺」　運將把他載到派出所

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

宜蘭貨車左轉猛撞機車畫面曝　夫婦泡腳遇死劫...夫死妻搶命中

屏東死亡車禍！轎車路口左轉碰撞直行車　17歲少年噴飛趴地不治

快訊／宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆　40多人落水！

新北男開車撿東西「連撞路旁9機車」　OL女友超氣：怎麼撞的

師生戀夫妻開撕！妻告夫養小三　他反控國中被性侵...婚後還被PUA

警政署副署長廖美鈴推動婦幼安全　獲頒2025年領導統御獎

快訊／熱愛釣魚卻失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

快訊／台東富岡國小校長失足落海！　無呼吸心跳搶救中

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

才騙到400萬！車手大嘴巴「炫耀太好賺」　運將把他載到派出所

2025世壯運追起來！陳信安周思齊都上場　藝人、OB國手賽程一次看

宜蘭貨車左轉猛撞機車畫面曝　夫婦泡腳遇死劫...夫死妻搶命中

5千歲快閃奏響府城300！　劉貞宜率長者樂團安平三地獻奏

新冠發威！八點檔女星確診「咳到肺快出來」　驗出3條線：我那麼毒嗎

快訊／16縣市大雨特報　下到晚上

50克倉鼠火化收5千、10公斤狗卻僅3600元　林珍羽揭北市毛孩殯葬亂象

屏東死亡車禍！轎車路口左轉碰撞直行車　17歲少年噴飛趴地不治

台鐵10大慘淡車站　內獅站最荒涼「每天4列車僅載2人」

萬潤遭駭客攻擊　公司：外流資料未涉機密、強化防護

狹路相逢！林沛祥路口喊反罷　罷團舉「邊緣人站出來」

【雀躍腳腳】邊牧自己玩發球機！跺腳等球噴出超Ｑ

社會熱門新聞

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

即／失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

炎夏獨留嬰兒在車上！粗心5寶媽現身全傻眼

即／台東富岡國小校長落海！　無呼吸心跳搶救中

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

柯文哲血尿聲請具保停押！遭北院駁回理由曝

車手炫耀當車手好賺　運將報警逮車手

即／陸父子檔偷渡桃園！父遭聲押子送少年法庭

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

少女無照先買車載4友！烘爐地撞護欄骨折

更多熱門

相關新聞

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

台中一名科技業男子因與同事外遇，被妻子告上法院，他在法庭上揭露驚人秘密，表示妻子是自己的國中老師，以「輔導名義」跟當時年僅14歲的自己發生性關係、一周2次，之後長期遭「老師」支配猶如提線人偶，還模仿電影擺放「新婚禮盒」恐嚇。妻子不滿丈夫指控，向老公求償200萬、小三100萬慰撫金，但都被判敗訴。

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

同學目睹人夫摸小三大腿　助正宮反擊

同學目睹人夫摸小三大腿　助正宮反擊

泰變態！他性侵73歲老母親

泰變態！他性侵73歲老母親

俄25歲辣師「逼小學男童揉奶」

俄25歲辣師「逼小學男童揉奶」

關鍵字：

夫妻情變性侵外遇求償

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」

泰變態！他性侵73歲老母親

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面