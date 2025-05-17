師生戀夫妻開撕！妻告夫養小三　他反控國中被性侵...婚後還被PUA

▲台中一女子因丈夫外遇對其提告並求償，反遭夫指控長期情緒控制、勒索，且念國中時還被她性侵。（圖／Unsplash）

記者潘鳳威／台中報導

台中女子真真(化名)與任職科技業的妻丈夫小廷(化名)為夫妻關係，因丈夫近期在外結交小三且糾纏不清，一狀告上法院，依切結書對小廷求償400萬、小三100萬。小廷開庭時驚爆自己國中時，就與當時為老師的真真展開戀情，指控真真不僅性侵他，結婚後還對她情緒控制，訴請裁判離婚。法院認定，兩人後來簽下離婚協議，原切結書不具效力，且小廷有依約付贍養費，駁回真真求償；至於小三部分，法院認為她不知小廷已婚，同樣判她免賠，全案還可上訴。

判決書指出，真真與小廷於2017年在美國結婚，婚後一同搬回台灣生活，感情和睦。然而，到了2023年11月，小廷被公司外派至日本工作後，兩人的關係變了調。真真發現小廷在外有了第三者，且對方竟是小廷的公司同事。真真難以接受，遂質問小廷，小廷坦承出軌，承諾會與第三者斷絕關係。事後，真真發現兩人還是持續保持聯絡，小三甚至還飛往日本與小廷一同度假，真真對此深受打擊。

小廷2024年4月簽下外遇切結書，承諾不再與小三來往，並願將名下股票轉給真真作為精神賠償，若再外遇，願賠償另外200萬元。然而小廷事後卻未依約將股票轉讓給真真，並在5月與她簽訂離婚協議。同年9月，真真發現小廷仍與小三來往，遂提告求償切結書違約金200萬元，及未轉讓股票當時市值約200萬元的精神賠償，並另對小三提告，主張侵害配偶權，求償100萬元。

台中地院開庭審理，小廷爆料，指真真是他國中時的科任老師，對他照顧無微不至，經常透過手機聯絡，甚至邀他至住處輔導功課。2009年4月，兩人發生關係並確立情侶身分，後來因兩人師生戀情在校傳開，真真不堪壓力辭職離校。

小廷強調，這段戀情從頭就是不對等的師生關係，讓他飽受壓力。只要不順從真真就會被辱罵，對她的感情逐漸轉為恐懼。即使後來考上研究所，也未擺脫對方情緒控制。2017年赴美結婚，是在逃避心理下配合進行，且未確認婚姻在台效力。他始終不敢公開婚姻事實，所以未告知小三已有配偶，並出示配偶欄空白的身分證給她看。2024年5月，他與真真簽署離婚協議，承諾分期支付123萬元，至今仍依約履行，認為真真無權再求償，他也提起刑事告訴，指控真真國中時對他性侵，並提告離婚。

對此，真真則表示，自小廷國中起即一路輔導、陪伴升學，後來小廷上大學開始追求她。兩人於2016年發展感情，由她負擔生活費及旅費。2017年小廷考上研究所，自己因不想拖過40歲，決定與他赴美結婚，並約定他穩定工作後回台補辦登記。

婚後兩人同居，由她承擔生活開銷，安排定期旅遊娛樂。小廷就業後，她更成為全職家庭主婦來支持他。未料他竟背著她與小三交往，還反控她控制與恐嚇，令她身心受創，痛苦不已。

台中地方法院法官審理後認定，真真與小廷於2017年赴美結婚，雖未在台辦理登記，婚姻關係仍具法律效力。小廷後來雖簽下「外遇切結書」並違反約定，但雙方隨後簽訂離婚協議書，已取代原切結書法律效力，加上小廷至今仍依約定分期給付贍養費，法院認為真真無權再根據索討違約金，因此判她敗訴。

至於真真提告小三侵害配偶權，法院認定小三與小廷交往時並不知情，曾查閱其身分證，配偶欄為空白，真真也沒有對小三提出證據證明婚姻關係，故駁回對小三的求償。全案可上訴，至於小廷控告妻子在他就讀國中時性侵，仍由檢察官調查中。