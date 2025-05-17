十多年未見同學目睹「人夫摸小三大腿」　拍照助正宮反擊

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與小花（化名）發生婚外情，兩人不僅相約一起去小吃店用餐，小花還在用餐期間撫摸阿強的大腿，這一幕恰巧被她十多年未見的同學撞見，並拍下照片為證，憤而決定對小花提告求償30萬元。法官日前審理之後，判小花應賠償人妻6萬元較為適當。

▲小花被指控與已婚男子阿強交往，她矢口否認，但沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小花明知阿強為有婦之夫，仍自2022年12月起與阿強發展出不正當交往關係，兩人不僅相約去小吃店用餐，小花還在用餐期間撫摸阿強的大腿，行為舉止十分親密，這一幕恰巧被她一位十多年未見的同學撞見，她則是在2024年11月才輾轉知曉此事。

人妻接著控訴，小花2024年4月間曾傳送訊息稱呼阿強為「老公」，她提出質問，竟遭惡言相向；此外，阿強雖然承認過去的錯誤，也承諾願意修補夫妻關係，卻又再次與小花發生不法行為，她忍無可忍，這才決定對小花提告求償30萬元。

對於上述指控，小花矢口否認與阿強有不正當交往關係，強調兩人只是借貸關係。

而人妻的同學到庭證稱，事發當日她也在該小吃店用餐，就坐在阿強和小花的後方，當時她認出阿強，以為旁邊的小花是阿強的妹妹，於是傳訊息詢問其他同學，卻得到否定的答案，接著她就看到阿強摸小花的頭髮、小花摸阿強的大腿，這才驚覺兩人關係可能不單純。

法官檢視相關證據照片之後認為，依照一般社會常情，大腿屬於身體敏感部位，如果不是有一定交情，應該不會隨意容任他人觸碰，況且普通的異性朋友在4人桌用餐時，應當也不會相倚而坐，甚至做出身體相互依偎、摸頭、摸大腿等行為，可見兩人確實已經踰矩。

至於小花是否曾傳訊息稱呼阿強為「老公」，由於這部分人妻無法證明，所以法官沒有採信。最終，法官考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，裁定小花應賠償人妻6萬元較為適當，全案仍可上訴。