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聯合國痛斥以色列「種族清洗」！無情空襲加薩　1天炸死146人↑

▲▼以色列在邊境集結大量部隊。（圖／路透）

▲以色列在邊境集結大量部隊。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列近期擴大對加薩走廊的軍事攻勢，單是過去24小時內，就造成至少140名巴勒斯坦人喪生，此舉也被聯合國痛批「形同種族清洗」。巴勒斯坦衛生官員指出，自9日以來已有超過300人因以色列對加薩的襲擊死亡，成為3月停火談判破裂以來最血腥的時期。以色列也持續封鎖人道援助，引發國際對加薩陷入飢荒的憂慮。

根據《衛報》報導，印尼醫院院長蘇丹（Marwan al-Sultan）17日表示，光是在午夜過後醫院就接收了58具遺體，「但仍有許多罹難者被埋在瓦礫下，院內情況可以說是災難級別」。根據《路透社》報導，過去24小時的死亡數已達146人。

對於以色列的猛烈攻擊，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）表達嚴正譴責，指控以色列的行動意在驅逐巴勒斯坦人，是違反國際法的「種族清洗」。他強調，這波轟炸和人道援助的切斷「目的顯然是要永久改變加薩的人口結構」。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在17日的阿拉伯聯盟峰會上，也呼籲各方促成永久停火。

以色列方面則表示，目前展開的轟炸行動屬於「基甸戰車作戰計畫」的初期階段，目的是「徹底實現所有加薩戰爭的目標」。以軍同時在加薩邊境大規模集結部隊，準備奪取部分地區的「作戰控制權」。

▲▼以色列軍方5月16日再度對加薩走廊發動大規模空襲。（圖／路透）

▲以色列軍方5月16日再度對加薩走廊發動大規模空襲。（圖／路透）

以色列官方指出，這波軍事行動與封鎖，是為了向哈瑪斯施壓，逼迫其釋放人質。哈瑪斯在2023年10月的突襲中擄走約250名人質，造成約1200人死亡，其中57人至今仍被關押。

以色列的襲擊發生當下，美國總統川普剛結束在中東的4天出訪行程，他到訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達三國期間，獲得數十億美元的投資承諾。不過原先外界期望他能為加薩停火談判帶來進展的希望，也隨著他強調要將加薩打造成「自由區」而破滅。

由於以色列拒絕進入第二階段談判，因此以加雙方1月達成的停火協議，在3月被迫中斷，而以色列安全內閣甚至在5月初批准新戰略，其中可能涉及佔領整個加薩地帶的計畫，使停火的前景更加渺茫。

根據巴勒斯坦衛生單位統計，自2023年10月以來，以軍在加薩的行動已造成約5.3萬人喪生。由於以方自3月2日起全面阻絕人道物資，導致當地糧食極度短缺，孩童營養不良問題也持續惡化，醫療體系幾乎崩潰。

聯合國援助事務主管弗萊契（Tom Fletcher）13日在安理會上呼籲恢復援助，他警告「加薩正面臨飢荒威脅」，並呼籲以色列解除封鎖。儘管以方否認導致飢荒，川普卻在15日坦承，「很多人正在加薩挨餓」。

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