盧比歐：烏俄談判難有突破　16日將舉行三方會談

▲美國國務卿盧比歐盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐15日表示，外界不宜對烏俄和平談判抱持太高期待，強調雙方目前難有重大突破；據了解，俄烏代表預計將於16日與土耳其官員展開三方會談。盧比歐同時透露，敘利亞新領導階層釋出善意，願意與以色列尋求和平。

綜合外媒報導，盧比歐（Marco Rubio）在土耳其受訪時坦言，俄羅斯與烏克蘭的僵局恐難以打破，除非美國總統川普（Donald Trump）親自與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤、確認對方的意圖。

盧比歐指出，普丁已婉拒親赴土耳其，僅派遣低階代表團前往伊斯坦堡與烏克蘭官員接觸，令人難以期待有實質進展。

據消息人士透露，俄方代表15日晚間與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）完成會談後，三方將於16日繼續磋商，屆時烏克蘭代表也會加入，展開新一輪的協商，「會議已經結束，明天將有更多不同形式的會談，議程中有俄羅斯、烏克蘭、土耳其3方會談。」

除了烏俄情勢，美國近日宣布解除對敘利亞的制裁。盧比歐於土耳其與敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）會晤，雙方針對美敘關係正常化展開討論。

盧比歐強調，敘利亞新領導階層希望打造和平穩定的國家，「這將是該地區長久以來最重要的進展，我們會盡全力協助推動。」

盧比歐指出，敘利亞方面表態有意願與包括以色列在內的所有鄰國和平共處，這也呼應美國的外交目標。據悉，盧比歐當天還與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，討論相關議題。

敘利亞外交部則在聲明中指出，雙方就解除美國制裁、提升大馬士革與華府關係，以及建立戰略夥伴關係等細節進行磋商。不過，敘利亞官方目前尚未公開表態願意承認以色列。