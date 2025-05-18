人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒「不要虐待我」　綠帽夫崩潰怒告

▲「暗黑護理師」偷情男醫傳鹹濕訊息，人妻丈夫怒告求償百萬。（示意圖／AI生成）

記者閔文昱／綜合報導

桃園地方法院近日審理一起婚外情侵權案，一名男醫師阿曾（化名）與已婚護理師小花（化名）發展不倫戀，兩人不僅互傳曖昧訊息，還發生多次性行為，事後更以「暗黑護理師」、「不要虐待我」等鹹濕字句情話綿綿。小花丈夫發現妻子出軌後怒提告男方，求償精神慰撫金百萬元，最終法院認定兩人行為已逾越一般社交往來，判賠20萬元，可上訴。

根據判決書，小花的丈夫指出原與妻子婚姻關係良好，但2022年起發現妻子與同院男醫師阿曾傳送露骨訊息，內容如「喜歡跟你愛愛」、「想抱著你」，甚至形容男方是「老爺車」，自稱要「好好愛護＋保護」，情感交流極為親密。小花在法庭上證稱，兩人確有性關係，次數頻繁已記不得時間與次數，而對話紀錄也顯示兩人性行為後仍持續互傳鹹濕訊息。

阿曾並未否認訊息真實性，但主張無法證明性行次數，且懷疑小花可能因情變懷恨誇大內容。不過法院認為，兩人互動早已超出一般朋友關係，形同情人，嚴重侵害婚姻信任與家庭基礎，即使無法精確統計性行為次數，但依訊息內容及女方證詞，已足以構成對原告配偶身分法益的重大侵害。

法官審酌雙方身分、年齡、經濟條件與事件對原告造成的精神傷害，認定男醫師確有過失，應賠償精神慰撫金20萬元，並自2024年11月22日起加計年息5%。法院也駁回小花丈夫其餘超額請求，並指出若阿曾提供擔保，可免於假執行。