「穿細肩帶頭枕他胸前」妻喊只是同事　夫氣炸求償200萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與男同事阿強（化名）發生婚外情，小花不僅身穿細肩帶背心、頭枕在阿強的胸前，甚至曾懷孕墮胎，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償200萬元。不過，由於人夫無法證明人工流產一事與阿強有關，桃園地院法官審理之後，判小花和阿強應連帶賠償8萬元較為適當。

▲人夫不滿小花穿著清涼與男同事阿強一起躺在床上，頭還枕在男方手臂或胸前。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小花已婚，兩人仍在2022年8月間展開不當交往，小花甚至因此懷孕並進行人工流產，兩人的行為嚴重侵害他的配偶權，導致他的婚姻關係破滅，因而決定對兩人提告求償200萬元。

對此，小花辯稱，她和阿強只是同事關係，偶爾在工作上會接洽商談，但從未私下交流；當時之所以會進行人工流產手術，是因為醫師告知有危險，經評估後才進行的，整個過程丈夫都知道，孩子的父親就是丈夫。

阿強也強調，他和小花只是同事關係，兩人從未交往。

不過，桃園地院法官檢視人夫出示的錄影檔證據，發現去年8、9月間小花曾身穿細肩帶背心躺在床上，頭枕在阿強的手臂上，接著她又將頭枕在阿強胸前，兩人相互依偎了一段時間；對於這段錄影畫面，小花和阿強均未否認，僅辯稱當時房間內還有其他人在場。

法官表示，小花和阿強一起躺在床上，緊密依靠，女方頭枕在男方手臂或胸前，互動親密，縱使現場還有其他人，但兩人的行為顯然已經超越一般同事或普通朋友關係，確實侵害到人夫的配偶權益。

至於人工流產一事，由於人夫未能舉證證明孩子的生父是阿強，這部分並未獲得法官採信。最終，法官考量到三人的身分、地位、經濟狀況等因素，判小花和阿強應連帶賠償人夫8萬元較為適當，全案仍可上訴。