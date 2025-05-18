520周年／賴清德狂打抗中保台牌　催動仇中氛圍「豪賭」北京不戰

▲總統賴清德就職滿一周年。（圖／記者林敬旻攝）

總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。



記者鄭佩玟／台北報導

美中對抗急遽升溫，全球地緣政治加速裂變，處在美中軍事、政治與經貿衝突最前緣的台灣面臨歷史性抉擇，賴清德總統5月20日上任滿一周年，兩岸路線上由模糊走向清晰，政治大學外交學系教授黃奎博接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，賴清德以40%得票率當選總統，但民進黨卻未能取得國會過半席次，面臨「少數總統」挑戰，只能不斷打出「抗中保台」牌強化綠營基本教義派的支持；他預期520的總統談話將進一步強化「戰略清晰」的主軸，「高談兩國論、兩岸互不隸屬肯定是基本的」。

賴總統在行政院長任內曾自陳是「務實台獨工作者」，賴當選乃至就任後，華府與北京都密切關注賴的兩岸立場。雖然賴總統選前不斷強調會延續「蔡英文路線」，就職演說也延續蔡政府「四個堅持」政策，但有別於蔡英文八年前就職強調依兩岸人民關係條例處理兩岸事務，賴總統「蔡規賴不隨」，反而強調「互不隸屬」。黃奎博表示，賴清德在兩岸路上早已走出自己的風格，相較於蔡英文剛上任總統時，比較喜歡暗著來，就算要符合民進黨路線，但也是在表面上往中間選民靠攏，「賴清德則完全不同，不斷凸顯『台灣的國家認同』，盡顯態度上的強勢。」

黃奎博指出，賴清德上任以來，兩岸情勢與敵意螺旋升高，中共不斷對台軍演，當然負有直接責任，但賴清德就職演說把中華民國憲法解釋成「新兩國論」，強化「兩國互不隸屬」的定位，賴政府也透過各項政策、執法和論述深化這樣的定位，如何不為中共的強硬反制提供藉口？賴清德稱「不得已也不得不」將中國大陸定位為境外敵對勢力，問題是，兩岸也曾有過和平繁榮的日子，如今人民只看見賴清德稱應避免中國「由演轉戰」，同時又強調台灣應做「最壞的打算、最好的準備」，為兩岸開戰打預防針，民眾看不見賴清德願意承擔國家領導人的避戰責任。

針對賴清德日前表示，若真的擦槍走火變成全面性戰爭，也是中國有意為之，黃奎博分析，此論述上已經提前框定兩岸發生戰爭「責任在北京」，因為在賴清德眼中，兩岸和平僅能靠實力換取，沒有第二條路，因此目前賴清德政府強調的都是強化嚇阻力量，但這顯然不適合當下的環境，兩岸敵意螺旋升高，在務實的作法上，賴清德與其國安團隊應盱衡國際和平歷史，思考三管齊下的策略，亦即在強化嚇阻力量外，提升臺灣民主，維持兩岸制度化協商與交流，「川普不僅公開嘲笑烏克蘭總統澤倫斯基是糟糕的談判者，更將戰爭的責任歸咎於烏克蘭，難道賴清德忘了嗎？」

談到「賴政府17項對中作為」被視為對北京釋出清晰訊號，也有學者解讀為「完全站隊美國」，黃奎博說，儘管兩岸互稱對方為「敵對勢力」，但卻也不能百分之百確定雙方勢必走向衝突或戰爭，而賴清德就是在賭北京不會開戰。從實際政治利益的角度來看，「賴17條」重點不在真要對大陸採取軍事行動，而是為了在台灣社會內部製造高度的危機感與仇恨氛圍，好讓「抗中保台」的論述不斷升溫。當前民進黨最主要的政治目標，便是在罷免與補選中力保執政優勢，根本出發點乃是為贏得下一次選舉，而非真的要進行兩岸重大戰略轉向，「仇恨動員才是他鞏固政權真正的手段」。

黃奎博認為，賴清德試圖對兩岸關係與國家方向再定位，但他的論述邏輯矛盾、理論現實扞格，曾想藉川普關稅戰契機帶台灣「脫中入北」的想法，而後發現情勢不對，又指「布局全球當然包括大陸」，他讓兩岸關係走向「戰略清晰」，兩岸再無迴旋空間，但川普卻走回「戰略模糊」，不對保台表態。

賴清德執政一年，兩岸緊張升高，難有回頭路，黃奎博預期，520的總統談話「高談兩國論、兩岸互不隸屬肯定是基本的」，轉為溫和路線機率微乎其微，唯二能肯定的是這一年間沒有廢棄「ECFA」（海峽兩岸經濟合作架構協議）與不向中共軍演進行反擊；未來兩岸關係會走向更明確的對抗，還是仍有某種戰略模糊的空間？黃奎博則說，還是端看美國態度，假設今天美中關係和緩，有向賴清德下達指示，那麼賴清德可能就會聽從，或是發現走極端路線讓民調變低，就會試著調整論述，討好中間選民。