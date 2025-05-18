520周年／賴清德上任中共4次大型圍台軍演　背後動機、科目一次看

▲中共解放軍自2022年首次圍台軍演後，在賴清德上任一年來，就有4次大規模的軍演。（圖／AI製表）



總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。

記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任將滿周年，回顧這一年中共解放軍的軍事行動，特別是大規模的圍台軍演就有4場，中共在台海周邊執行聯合戰備警巡也趨於常態化。《ETtoday新聞雲》彙整中共解放軍自2022年，首次圍台軍演至今的背景、動機與執行科目。

中共的圍台軍演要追溯到2022年，蔡英文執政時期。時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中共啟動首次的圍台軍演，代號為多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練 」，實彈射擊區域涵蓋台灣的內水與領海範圍，乃至日本專屬經濟區海域，而這次也是解放軍首次在台灣本島東岸操演，軍機艦跨越海峽中線。

接著，2023年4月份，蔡英文出訪過境美國，並與時任美國眾議院議長麥卡錫見面，中共再次舉行環台戰備警巡。不過，這次軍演分成兩個階段，第一階段為4月5日至7日，實施「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，第二階段是4月8日至10日，首次取名為「聯合利劍」演習。

▼共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（圖／ETtoday製圖）



到了2023年8月，時為副總統的賴清德出訪過境美國，中共再次舉行海空聯合戰備警巡演練。這次軍演中，解放軍東部戰區在台灣北部、西南海空域開展聯合奪取海空制權、反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力，截止19日13時，國防部共偵獲42架解放軍軍機出海活動，其中26架逾越中線、延伸線。但是，此後台灣內部正在進行總統大選，中共解放軍雖然常態會有零星侵擾行動，但未有太大規模或正式軍演作為。

一直到賴清德在2024年5月份，賴清德520就職典禮後，他在就職演說中重申「中華人民共和國和中華民國「互不隸屬」的態度，中共方面則以此為理由，解放軍啟動「聯合利劍2024A」；同時，中共也對美國參與對台軍售的12家軍工企業與10名高層人士進行反制。

在軍演的過程中，解放軍東部戰區於台灣島北部、南部、東部及金門島、馬祖列島、烏坵嶼、東引島周邊，開展聯合演訓，本次焦點被認為是在孤立台灣的「離島地區」。值得注意的是，台灣的國防部方面，在這次軍演中，首次公開F-16V戰隼戰鬥機使用狙擊手莢艙標定轟-6K轟炸機與殲-16戰鬥機的畫面，此一畫面的釋出，傳達「我看到了你，我牢牢咬著你，且隨時可以打下你」的意涵。

▼F-16狙擊手萊艙監控中共殲系列戰機畫面。（資料照／國防部提供）



10月份，賴清德發表雙十國慶演說，中共解放軍東部戰區組織戰區兵力，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍－2024B」演習，艦機多向抵近，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目。

值得注意的是，這次的軍演，中國海警也加入軍演行列，包括2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊位台島周邊海域開展執法巡查，福建海警組織艦艇編隊位東引島、馬祖島附近海域開展綜合執法巡查，重點演練查證識別、登臨檢查、管控驅離等科目。本次的演習，被認為重點在於模擬「封鎖台灣港口」。

到了12月，賴清德完成任內首次出訪友邦，並過境美國夏威夷與關島，中共在沒有公布軍演、沒有宣布代號之下，默默地讓超過90艘軍艦出海，並且部署在整個第一島鏈，從東海、台海到南海；而我國防部當時證實此一訊息，也明確點出解放軍是在執行第一島鏈封控、拒止外軍的作為。

▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）



接著，2025年4月，在賴清德發布「賴17條」，且明確定義中共為境外敵對勢力後，中共解放軍在4月1日愚人節當天，啟動「4.1東部戰區聯合演訓」，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練；而中共文宣單位也大量展開文宣戰，發布三張繁體字海報，主題分別為《進逼》《懾封》《毀癱》，還有題為《殼》的動漫，彰顯賴清德以和平、自由、民主、繁榮為幌子，對內「去蔣化」、制訂「綠色恐怖」的「國安17條」迫害政敵，包括民眾黨主席柯文哲與退將高安國等人。

不過，本次軍演是在愚人節當天啟動，也被台灣內部戲稱為「愚人軍演」，而中共方面在隔天（4月2日）將此一軍演命名為「海峽雷霆2025A」軍演。

總體而言，中共解放軍的圍台軍演作為，自2022年開始首次突破海峽中線，至台灣東部海空域進行操演；一直到賴清德上任的這一年，就有4次的大規模軍演，聯合戰備警巡也常態化，並逐步讓海警船也加入演訓，除了有把台海內海化外，也同步在進行「由訓轉演、由演轉戰」的相關可能作為。一位兩岸人士表示，軍事常態化之下，台灣人民對軍演越來越無感，也會是一大警訊。

對於賴清德520上任將滿周年，中共解放軍在這段期間是否啟動軍演一事，一位國安官員表示，在5月初還沒有注意到相關的徵候，但會持續的注意後續的發展，並不排除中共方面會以各種形式與理由，啟動相關的軍事演習作為。

▼國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／國防部提供）

