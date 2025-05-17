「八方藝術節」藝術市集熱鬧開跑　多元族群匯聚國美館　　

▲活動策劃總監賴慕芬表示，關懷新住民、促進多元共融是當代社會的重要課題。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

新住民族群組成的戶外藝術市集活動17、18日在台中國立美術館舉行，為即將到來的「八方藝術節」拉開序幕，有17組來自多國文化背景的創作者及品牌共同參與。活動策劃總監賴慕芬表示，關懷新住民、促進多元共融是當代社會的重要課題，盼透過今天市集，展現新住民創意能量與文化多樣性。

賴慕芬表示，「八方藝術節」是由台中國立美術館、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心、壹元書院與台中YMCA共同主辦，以文化交會、藝術共榮為理念，本月24日將由新加坡國寶藝術家黃意會率先開展，邀請大眾走進國美館。

藝術節到來之前，今天（17日）上午由17組新住民創作者與品牌，於國美館舉行戶外藝術市集。來自上海的卞健文，是台灣首位取得國際鑽石鑑定設計資格的新住民，相關作品融合東方古典與當代簡約，她表示，寶石材料都是親自從東南亞或大陸採購，採買時盡量選擇天然原石，希望客人可以買到好的產品。

▲卞健文是台灣首位取得國際鑽石鑑定設計資格的新住民。（圖／記者白珈陽攝）



越南新住民阮芳鴛開創「細手物染工作室」，阮居住台中東勢，與在地的客家團隊合作，以植物染技術創作手工藝品。阮認為藍染是一個藝術品、也是文化傳承，使用材料都是使用當地農產，並與新住民共同創作。

▲越南新住民阮芳鴛（中）開創「細手物染工作室」。（圖／記者白珈陽攝）



此外，還有來自藏族社群的「卓瑪Dolma餐廳」，帶來地道藏式餐點；「埔里農家」與「豆豆龍」由弱勢婦女經營，提供當地農產如茭白筍、木瓜，展現農村婦女自立力量；支持在地小農「檸檬生存指南」，結合食農教育與永續理念，推出檸檬飲品與創意商品，展現土地與青農的創意力量，老普洱茶宗師石宗仁帶來鹿谷鄉彰雅村40年老茶、鳳凰單欉、老普洱20年散茶。

▲▼各式各樣新住民創作與農產品。（圖／記者白珈陽攝）



參與單位另有「七號藝術空間」、「自在工坊」、「數藝通」、「藝釩珠寶」、「李何咖啡」、「金岱珍藏」等，展出器、飾品、蝶谷巴特手作、3D列印工藝、礦物標本等多元作品，呈現豐富文化樣貌。