移民署新住民全球新聞網內容全面升級　一指通獲熱烈肯定

▲「新住民全球新聞網」辦理「新住民自媒體經營流量密碼講堂」讓學員學習自媒體相關技能，深受新住民族群好評。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

內政部移民署與新住民基金委員會合作積極推動「新住民全球新聞網」，長期致力為新住民族群提供即時、多語等全方位的資訊服務，去年開始，網站在新聞、專題、新住民一指通等功能大幅進化，更持續僱請新二代擔任主播，使新住民迅速掌握政策法規，並促進台灣社會對新住民母國文化的理解與尊重。

移民署表示，近年《新住民全球新聞網》內容範疇，除即時新聞、移民政策、社福資源外，還涵蓋健康醫療、親子教養、職涯發展、美妝保養、防詐知識等生活面向，並每日提供中文、英文、越南文、泰文、印尼文五語同步新聞，雙月另加日、韓語翻譯，擴大語言覆蓋層面。

統計顯示，健康、生活、就業、防詐以及文化交流類新聞點閱率最高，反映新住民對實用與人文資訊的高度需求。未來將進一步深化這些主題的內容力與可用性。

▲移民署「新住民全球新聞網」提供多語即時資訊，協助新住民掌握政策與在地生活。（圖／民眾提供）



移民署指出，自2022年起，網站版面升級為響應式設計，分類清楚、搜尋直覺，甚至在首頁圖片上，即可透過不同國旗，識別出該則新聞有幾種語版，直接點國旗，即可進入該國新聞，無論手機或電腦皆流暢好用。影音方面，網站每週固定請新二代主播，錄製5語新聞、語言教學，每月1則專題影片。

移民署強調，「新住民一指通」是網站今年亮點之一，內容涵蓋教育、就業創業、法律、防詐等實用主題，其中特設的「你問我答Q&A」整合政府部會對新住民相關的實用資訊，例如身分證與居留申請、就業金卡、工作許可、職訓課程等，並採條列式與關鍵字檢索，降低資訊搜尋難度，深受新住民族群肯定與喜愛。