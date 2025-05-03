婦幼安全我+1　嘉義市警局助新住民提升自我保護能力

▲▼ 新永續婦幼安全我+1 嘉義市政府警察局辦理「新住民親子共學反性別暴力防治研習」 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是友善的多元文化城市，為迎接來自世界各國移民朋友的加入，嘉義市政府警察局致力營造友善安全的移民環境，就人身安全保護重點工作，於3日及10日上午舉辦「新住民反性別暴力防治課程研習」活動，邀集嘉義地區新住民朋友們踴躍參加，分別來自越南、印尼、菲律賓及泰國等，學員們攜帶孩子參與共學，培養「雞婆好鄰居」、「關鍵路人甲」的意識紮根於社區，協助社區辨識性別暴力行為，鼓勵新住民及子女一起加入「社區通報」的行列。



警察局局長沈炳信表示，新住民朋友離開原鄉來到臺灣，不管在語言、生活習慣上都需要重新適應，而法律規定的不同更可能造成各方面的困擾，尤其面對性別暴力，如果不懂法律，更易陷入求助無門的困境，因此協助新住民朋友們提升人身安全自我保護能力，是一項值得關注的議題。

本次研習活動，特別邀請具有多年實務經驗之現任臺灣嘉義地方檢察署主任檢察官謝雯璣及國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆主講，以深入淺出的方式分享婦幼實務案例，探討性別暴力的樣態與本質，認識性別暴力的不同形式，例如語言暴力、經濟控制及心理操控，學會辨識暴力行為，讓新住民及子女在輕鬆的學習氛圍中提升自我保護能力，參與之新住民朋友們皆感到獲益良多。

透過本次研習，新住民朋友們將婦幼人身安全法律概念帶入家庭及社區，幫助更多的人，發現被害即可協助通報，社會中的每個人都是防護網的關鍵，新住民也可以是保護他人的生力軍，讓我們共同打造「全齡共享、世代宜居」的幸福安全城市，「新永續．出發！」，婦幼安全我+1！