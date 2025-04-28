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「新住民也是台灣人！」鄭正鈐控綠歧視：別再撕裂社會

▲▼藍白426集結凱道20萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

▲藍白426集結凱道，卻驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨於26日在台北凱道舉行「戰獨裁」集會，現場出現多名戴著國民黨立委鄭正鈐帽子的越南男子，因不太會說中文，而遭民進黨質疑為違法動員的移工。針對此事，鄭正鈐於28日在臉書發文澄清，這些人是持有中華民國國民身分證的外籍配偶及其家人，「新住民也是台灣人！拒絕歧視，守護尊嚴」。

鄭正鈐在貼文中表示，他感謝這些新住民朋友勇敢支持活動，並對他們因參與集會而面臨調查感到心疼。他指出，他們依法享有集會與言論自由，「卻只因為戴了我的帽子，就被指控是非法動員的移工，還要面對勞動部與移民署的調查。」

他進一步表示，這些新住民在台灣生活多年，有些人的孩子也在台灣成長與學習，卻因語言不流利而被誤解為非法動員的移工。

▲▼立法院院會國民黨立委鄭正鈐質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者湯興漢攝）

鄭正鈐強調，這樣的指控不僅是不平等的對待，更是對他們尊嚴的侵犯，「歧視，不必一定是暴力或惡言。只要因為族群、語言、國籍等特徵，推測、懷疑，並以此加以不公平對待，就是赤裸裸的歧視」。

他感到諷刺的是，打著「守護人權」旗幟的性平委員，竟成為帶頭散播歧視言論的人。未經查證的指控，點燃網路上的謾罵、羞辱、霸凌，讓新住民成為無辜的攻擊目標，「這種扭曲與傷害，讓人不禁質疑，民進黨口中的『保護新住民』，到底是保護還是打壓？」

鄭正鈐批評，民進黨不應為了政治目的而踐踏人權與平等，並呼籲停止對新住民的傷害，強調他們是台灣的一部分，應受到尊重與保護。他呼籲民進黨適可而止，「不要再撕裂社會，不要再踐踏人民的尊嚴」。

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