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台鐵10大慘淡車站　內獅站最荒涼「每天4列車僅載2人」

▲▼台鐵內獅站。（圖／資料照片）

▲台鐵內獅站。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

台鐵最荒涼車站一天4列車僅服務2人！台鐵113年各車站旅運量統計近日出爐，內獅站堪稱全台最荒涼車站，去年平均每日4列車僅載2人，枋山站「荒涼感」緊追在後，每天6列車僅載4人。台鐵公司表示，位於屏東縣的內獅站、枋山站偏遠、人口少，搭乘人數低。

台鐵近日公布113年年報，其中旅運量部分，扣除暫停客運營業的新馬站以及不開放客運的枋野站，全台10大旅客最少的車站出爐，最荒涼的是南迴線的內獅站，平均每天進出旅客只有2人次，比112年的6人次更少，減少66.67%；其次是枋山站，平均每天也只有4人次，比112年的7人次，減少42.86%；大富站113年平均每日進出站有13人次，則比112年的12人次增加8.33%。

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另外，山里站113年平均每日進出站有15人次，比112年的13人次增加15.38%；瑞和站113年平均日運量15人次，比112年的14人次增加7.14%；海瑞站113年日運量17人次，比112年的13人增加30.77%；漢本站113年日運量17人次，與112年的17人次持平。

東竹站113年平均每日進出站則有18人次，比112年的16人次增加12.5%；平和站113年日運量20人次，比112年的14人次增加42.86%；三民站113年日運量有22人次，比112年的20人次增加10%。

▲▼台鐵10大最荒涼車站。（圖／ETtoday製圖）

▲台鐵10大最荒涼車站。（圖／ETtoday製圖）

運量較多前10名車站則包括台北、桃園、台南、台中、中壢、板橋、新竹、松山、南港和高雄等，113年旅運量較112年都有成長。

對此，台鐵公司說明，內獅站每日北上南下列車共計4趟次，包括3001次、727次、3006次、3038次列車，而枋山站每日北上南下共計6趟次，相較內獅站，南下多了3003次、北上多708次列車。內獅站及枋山站地處偏遠，該地區居住人口數相對市區譬如枋寮少，故搭乘人數低。

旅客量每天僅個位數的車站是否考量減班或裁撤車站？台鐵公司回應，針對旅運量較少的車站，考量照顧偏鄉民眾旅運需求，現行列車停靠班次並未調整。

至於旅客最多10大車站運量皆出現成長，台鐵公司表示，113年運量較多的前10名車站，除了有高鐵、捷運等其他運具便於轉乘外，亦屬通勤、通學等旅運需求較大之車站，在TPASS公共定期票及社福卡等政策推行之影響下，並受各地區舉辦活動之推升，均使113年運量較112年成長。

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