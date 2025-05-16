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台鐵枋山＝加祿電車線斷落！列車大延誤　旅客擠爆月台大廳畫面曝

▲▼台鐵枋山至加祿段今(16)日下午，發生電車線斷落意外，造成多輛班次延誤 。（圖／記者潘鳳威攝）

▲台鐵枋山至加祿段今(16)日下午，發生電車線斷落意外，造成多輛班次延誤 。（圖／民眾提供）

記者楊晨東、潘鳳威／台東報導

台鐵枋山至加祿段今(16)日下午2時許，發生電車線斷落意外，事故導致目前該區段路線雙向不通，並造成多班列車延誤，台鐵已啟動應變機制並進行搶修作業，預計將於今日晚間7時完成搶修，詳細的事故原因還待進一步調查釐清。

台鐵8778次試運轉列車今日下午2時24分許行經屏東縣枋山至加祿路段（K11+350處）時，發現電車線主吊線斷落，因而無法供電，單線區間無法通行。

▲▼台鐵枋山至加祿段今(16)日下午，發生電車線斷落意外，造成多輛班次延誤 。（圖／記者潘鳳威攝）

台鐵於下午2時30分啟動大武至枋寮間的公路接駁服務，並同步成立一級應變小組。電力維修車於下午3時17分抵達加祿站待命，救援機車也於下午3時25分抵達現場救援。經初步評估，此次事故預計要到晚間7時才能搶修完成，將影響9列次列車，累積延誤1000分鐘。

由於大誤點，台東火車站大廳與月台上，早已擠滿返鄉通勤的人潮。有民眾表示，下午搭乘台鐵313自強號，要從新左營返回台東時，不料卻遇上延誤意外，聽到車上廣播後才知道要先改搭區間電車到枋寮後，再坐接駁公車到大武。

台鐵表示，對於此事故造成旅客的不便，深感歉意，若延誤超過45分鐘的對號列車，旅客可於1年內辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級列車1次；若為未指定班次的對號列車或非對號列車，也可於1年內辦理免費改搭。持電子票證者可辦理0元解卡，定期票旅客則可延長使用期限1日。

▲▼台鐵枋山至加祿段今(16)日下午，發生電車線斷落意外，造成多輛班次延誤 。（圖／記者潘鳳威攝）

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