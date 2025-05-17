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美駐北約大使：下半年將商討「撤軍歐洲」

▲▼ 德國格拉芬韋赫美軍訓練基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國格拉芬韋赫（Grafenwoehr）的美國陸軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國駐北約大使惠塔克17日透露，美國將於今年稍晚與歐洲盟國展開正式對話，商討削減駐歐美軍的計畫，顯示川普政府調整全球軍事部署的決心，並不再願意單方面承擔歐洲安全的重擔。

根據《路透社》報導，惠塔克（Matthew Whitaker）出席在愛沙尼亞舉行的安全會議時指出，雖然目前尚未做出任何具體決定，但一旦拍板，美方將會在北約架構內與各盟國磋商，初步時程預計在6月於荷蘭海牙（The Hague）召開的北約高峰會後正式展開。

惠塔克強調，「所有盟友都準備好談這件事，我們會有條不紊地進行，不容再拖延。」他進一步表示，這其實是美國30年來一直希望推動的方向，「只是川普（Donald Trump）總統說夠了，這次一定會做，而且就是現在。我們會設法處理好這項政策的實際後果。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年2月也曾向北約各國直言，美國面臨重大戰略挑戰，無法再以歐洲為安全重心。《大西洋月刊》3月更披露，赫格塞斯與副總統范斯（JD Vance）在內部聊天群中不滿歐洲「搭美國便車」，對歐洲盟邦「出錢少、要求多」的態度表達強烈不滿。

這些訊號不斷引發歐洲各國對美國是否仍致力維護北約的疑慮，尤其在川普曾公開威脅不保護國防預算不足的國家，並對援助烏克蘭顯得意興闌珊的背景下，更顯敏感。

對此，惠塔克澄清，美國並不會退出北約，「我們仍會是這個聯盟的堅實盟友與朋友」，但同時也不忘提醒歐盟，若限制非歐盟企業參與國防採購，將不利於北約的互通性，反而拖慢歐洲重新武裝的腳步，提升成本並打擊創新。

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