亞洲一哥孫興慜遭勒索！女方謊稱懷孕　想討封口費結果慘了



▲南韓足球界一哥孫興慜。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT



在華人足球圈裡有「亞洲一哥」封號的南韓職業足球運動員孫興慜，32歲的他目前仍在英格蘭超級足球聯賽踢球，他也是南韓國家足球隊隊長。不過孫興慜近期傳出遭到勒索，一名女子自稱與他發生關係後「懷孕了」，向他敲詐封口費；在南韓警方偵辦後迅速破案，敲詐女子與一名男性共犯已遭逮捕。

根據韓媒《韓聯社》報導，首爾江南警察署今（15）日通報，兩名嫌疑人涉嫌以「懷孕」為由，敲詐南韓國腳孫興慜，要求他支付封口費，使孫興慜十分困擾。孫興慜在5月7日向警方報案，警方於12日申請對20多歲A女與共犯40多歲B男的拘捕令，14日下午獲得法院同意後，15日將兩人逮捕。

據悉，警方調查發現，A女去（2024）年6月佯稱自己懷上孫興慜的孩子，以此向孫興慜勒索錢財，A女的朋友B男在今年3月以同樣理由找上孫興慜，又想敲詐一筆金額。不過，警方依涉嫌恐嚇和恐嚇未遂罪名，已將兩人逮捕帶回警局拘留。

「亞洲一哥」孫興慜的父親孫雄正是退役足球員，在南韓足壇有很大影響力，孫興慜在父親鞭策下成為目前亞洲最偉大的足球員，年紀輕輕就勇闖歐洲展開他的職業生涯，於英超聯賽21-22賽季中進球23粒獲得金靴獎，成為在歐洲五大聯賽中獲得此殊榮的首位亞洲球員。

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