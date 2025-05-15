天赦日將至！當天可招貴人運　勿犯「3禁忌」防失靈

▲今年第二個天赦日將至，命理師分享當天招貴人運的方法。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在宗教觀點中，「天赦日」是指玉皇大帝為人赦災免厄的日子。命理師柯柏成今（15）日表示，今年的5月25日（農曆四月廿八）時逢天赦日，雖然當天「諸事皆宜」，民眾無論到寺廟或教堂許願都很容易成真，但也應茹素、避免爭吵與淫邪，以免破壞上天赦罪賜福的氛圍。

柯柏成在臉書發文表示，天赦日源於道教經典《太上老君說三洞奉道科戒感應消災解厄妙經》，寓意「上天赦罪，賜福人間」，簡單來說就是玉皇大帝特赦人間，消災免難賜福的日子。天赦日以今年來說只有6天，分別為3月10日（農曆二月十一）、5月25日（農曆四月廿八）、7月24日（農曆六月三十）、8月7日（農曆閏六月十四）、10月6日（農曆八月十五）、12月21日（農曆冬月初二 ）。

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柯柏成表示，5月25日為今年第二次的天赦日，「如果對於擇日老是拿不定主意，無論婚喪嫁娶，選這天擇日之王準沒錯，無論到寺廟或教堂許願都特別容易成真。」但他也說，此次的天赦日特別之處在於火土相生，而在人際關係中「火生土」也可為一種包容與轉化的智慧，「當我們在與他人相處時遇到矛盾和衝突（火），如果能夠以包容的心態去化解這些矛盾（土），就能夠促進人際關係的和諧與穩定。」

正因如此，柯柏成提醒，民眾於此次天赦日在向上天祈願時，也可透過「煮錢水」招財，對玉皇大帝報告「願以包容的心態去化解一切人際矛盾」，就容易有貴人運，因為「無論是命理上或實務上，要刻意去找貴人是找不到的事，一定是貴人找上來才會有貴人運，如何吸引貴人前來幫自己？就看這次的天赦日如何接運」。他也引述《華嚴經》四句偈「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋痴；從身語意之所生，一切我今皆懺悔」，並建議民眾可在天赦日當天，以四句偈作為向上天懺除罪障的發願文，幫助清除業障，才有光明的未來。

最後，柯柏成提醒，雖然天赦日「諸事皆宜」，但仍有幾個禁忌，包括殺生吃肉應在當天盡量停止，民眾宜茹素一天，也要避免爭吵與邪淫，以免破壞上天赦罪賜福的氛圍。

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