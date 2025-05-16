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視力越來越差　她眼裡竟長「一朵牽牛花」

活了38年…武漢女視力超差「看手機都不清楚」　檢查竟是眼裡長牽牛花

▲武漢一名女子從小視力就很差，竟是眼睛裡面長了「牽牛花」。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

視力不好，竟是眼睛裡長了一朵花？中國武漢有一名女子，從小視力就不好，但都沒有仔細檢查，就這樣過了38年，直到近日才發現，眼睛裡面長了一朵「牽牛花」，經過手術後，成功讓視力不再惡化。

據《極目新聞》報導，女子的眼睛自出生就有問題，包括大小眼、眼球一直抖，習慣斜著眼看人，上學即使坐在第1排都看不清楚，到了2024年視力變得更差，從「能看清手機」下降到「只能分辨眼前的手指數」，她被醫師診斷為白內障，因手術風險高而被婉拒，輾轉來到其他醫院。

透過精密檢查，女子罹患的是一種罕見的先天性疾病：「牽牛花症」（Morningglory disc），不僅會使患者的視神經發育不良，還常合併腦部發育不良，以及其他的眼部發育不良，也是導致女子白內障提前發生的原因。

活了38年…武漢女視力超差「看手機都不清楚」　檢查竟是眼裡長牽牛花

▲女子罹患罕見的「牽牛花症」。（圖／翻攝自極目新聞）

醫師警告，若再不治療，接下來可能會出現視網膜剝離、青光眼等風險，最終造成不可逆的失明風險。女子這才知道嚴重性，接受了白內障手術，順利恢復眼球運動，隔天複檢的右眼視力恢復到0.1，隨著角膜水腫消退，預計可以恢復到0.2的最佳視力，1周後將接受左眼的手術，未來配合戴鏡矯正和定期眼科檢查，生活有望得到進一步改善。

武漢普瑞眼科醫院程旭康院長提醒，牽牛花症作為先天性眼病，往往因為孩子小不能配合相關治療，或不能堅持治療，容易錯過提高視力的黃金時刻，後期出現高度近視、斜視等合併症狀後，沒有及時就醫導致視力受損。

雖然牽牛花症目前尚無理想的治療方法，但透過儘早建立兒童眼睛健康檔案，確認並進行相對的視力訓練，可以提高患兒視力。此外，患者需要定期追蹤，可以及時發現青光眼、視網膜剝離等眼科疾病，進行相對的治療，挽救視力並且及時止損，降低失明風險。

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