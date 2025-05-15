台男閃兵「2大暗黑手法」超難抓！醫揭不尋常：要破關超難

▲藝人閃兵愈演愈烈，新北地檢署昨日拘提包含陳大天、陳零九、大根、威廉、李銓、黃博石等共11人到案。圖為遭逮藝人大根。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

藝人王大陸先前花數百萬元找「閃兵集團」偽造醫療證明逃避兵役，案情持續擴大，新北地檢署昨（14）日再發動搜索，拘提包含陳大天、陳零九、大根、威廉、李銓、黃博石等9名藝人和2名民眾共11名役男到案說明，訊問後陸續交保。對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）曾發片表示，在醫界確實看過各類鑽漏洞試圖逃兵的方法，像是透過強制飲食習慣改變BMI指數，或是在精神方面疾病上找尋含糊地帶；但曾任新兵訓練中心醫官的家醫科醫師洪暐傑仍強調，事實上要騙過軍醫院，違法驗退來閃兵役，是非常困難的事。

在王大陸閃兵事件爆發後，蒼藍鴿就曾在YouTube討論裝病逃兵的問題。他提到部分男生可能會認為自己有「扁平足」就能免役，其實扁平足若想免役，需達到明確的數值規定，如扁平足僅「168度以上」才能達到免役標準，165度～168度則是替代役標準。事實上，大部分的人扁平足大約都只有150度～160度。且就算有人只差1、2度想請求醫師「通融一下」也不太可能，因為後續若被抓到，醫師也有坐牢風險。

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蒼藍鴿坦言，他看過一些人會故意控制飲食，用過瘦、過胖的方式達到目的。比如靠節食、斷食，甚至用利尿劑讓身體處於脫水狀態，讓體檢時的BMI指數小於15，達到免役目的。有些人則故意吃到變很胖，讓BMI大於35；甚至有更極端的案例，會拿針往肺部戳，造成輕微氣胸，接著去照X光，藉此達到免役。蒼藍鴿提醒，千萬不要去做這樣的行為，除了會有刑責，對身體也可能留下長遠的後遺症。

蒼藍鴿還指出，精神上的疾病在診斷上，「比較容易出現含糊地帶」。他表示如「僵直性脊椎炎」或「椎間盤突出」至少都要有影像佐證。但如果是身心方面的診斷，包括憂鬱、焦慮，大部分是由患者自己闡述，身心科醫師再根據患者闡述去評斷有無可能達到免役標準。如果有病人研讀許多相關知識，不斷裝病並找同一個醫師回診，造成醫師最後下了診斷，「這點也是很難去避免及預防的」。

不過蒼藍鴿最後仍強調，「任何醫師都不太敢冒偽造診斷風險」，並再三奉勸所有人勿以違法方式試圖逃兵，以免面臨刑事責任。

據了解，一般兵役判定需經過2道關卡，第一關要先在醫療院所判定免役，第二關需至指定醫療院所複驗。理論上要連過兩關頗有難度，曾任新兵訓練中心醫官的家醫科醫師洪暐傑也曾強調：「要騙過軍醫院，違法驗退，以閃躲兵役，是相當困難的事。」因此目前需釐清是在哪一關被突破。

目前根據涉案者多數坦承，是藉由具詐欺前科的男子陳志明協助閃兵，且陳志明稱有醫生幫忙偽造病歷，並點名北部有2家醫院「特別好過」。

此外，對於此次造假病歷以閃兵事件，新北市民政局長林耀長昨（14）日曾透露，涉案役男複檢醫院依規定均為公立醫院，而北部的複檢醫院有三軍總醫院、台北榮總、台大醫院及軍醫院等。究竟是否出現結構漏洞，仍有待檢警深入調查。

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