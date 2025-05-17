花蓮遊樂業大量傷患演習！無劇本模擬火災　強化應變保障遊客

▲演練以「無劇本、無預警」方式模擬餐廳廚房突發火警。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午連假即將來臨，為提供遊客優質安心遊樂的環境，花蓮縣政府觀光處、花蓮縣消防局及花蓮縣衛生局與遠雄海洋公園日前共同辦理聯合救災模擬演練。期透過每次實境演練，加強園區大規模災害整備與應變能力。

為全面提升對重大事故及災害的整備與應對能力，遠雄海洋公園持續推動災防訓練，此次演練以「無劇本、無預警」方式模擬餐廳廚房突發火警，油鍋失控燃燒後，火勢竄入排油煙管蔓延至用餐區。園區接獲火警通報後立即啟動ICS（緊急應變指揮系統）小組，園內防護班及EMT1急救人員於消防隊抵達前，迅速進行人員疏散與初步傷患處置，力求在第一時間將災損降至最低。

▲▼情境逼真，充分考驗園區工作人員與消防單位的合作默契與應變能力。

園區同時啟動與花蓮縣消防局的資源通報與支援機制，由消防局特搜大隊簡弘丞大隊長現場指揮，帶領仁里分隊即刻出動人力與消防車輛支援火場搶救工作，並搜尋在濃煙與混亂中受困的傷患，情境高度逼真，充分考驗園區工作人員與消防單位的合作默契與應變能力。





花蓮縣政府觀光處余明勲處長表示，為提升轄內觀光遊樂業緊急救難應變模式，藉由辦理大型災防演練，讓園區熟悉大量傷病患緊急救難應變措施，強化周邊的醫療消防設施及資源整合，以因應遇突發狀況時，可以爭取時效應變，未來縣府與轄內觀光遊樂業者將持續舉辦不同突發事件模擬演練，累積更多災害應變能量與經驗，以保障遊客生命安全。