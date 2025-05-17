美軍公布F-47超狂作戰半徑　軍評：明顯針對台海之戰

▲F-47概念圖。（圖／美國空軍）

軍武中心／綜合報導

美國空軍公開第六代戰機F-47的性能數據，除極速超過2馬赫外，作戰半徑更一舉達到1000海浬（約1852公里）。有分析指出，技術突破的作戰半徑很明顯是針對未來可能爆發的台海之戰，若部署在菲律賓克拉克空軍基地，解放軍東部戰區及南部戰區皆在這架美軍第六代戰機的打擊範圍內。

大陸知名網路軍事作家「科羅廖夫」指出，按照美軍設想若台海戰爭爆發，戰機可能需要從關島起飛執行任務，而關島到台灣直線距離接近3000公里，若派遣F-22或F-35兩款作戰半徑都在1000公里左右的戰機，中間需進行3次以上的空中加油。此時若有F-47的助拳，中間只需經過1次的空中加油，將大幅度降低美國空軍戰區空中加油負擔。

值得注意的是，若進一步將戰機向前部署到菲律賓的克拉克空軍基地，F-47起飛可以覆蓋上海-南京-合肥-武漢-貴陽以南廣大地區，也就是解放軍東部戰區、南部戰區均處於其打擊範圍之內。戰時F-47可以憑借其優異的隱身性能滲透進中國縱深地區，攻擊重要目標。

▼美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）在官方X正式對外揭露第六代戰機F-47的性能數據。（圖／翻攝自David Allvin官方X）

此外，美國此次還公開配套協同作戰航空器（CCA，即無人僚機）的性能，其作戰半徑超過700海浬（大約1300公里），這個指標可讓該機從菲律賓克拉克基地起飛向北覆蓋台灣及海峽西側淺縱深地區，向西則可攻擊中國海軍三亞航母基地。分析強調，戰時CCA可以從菲律賓大規模出動，對解放軍海空一線目標進行打擊，此舉威脅極大，中方絕對需要加強菲律賓方向預警能力。

文章進一步表示，從這次美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）公布的各項數據來看，美軍新一代武器裝備指導思想已經由歐洲戰場轉向亞太地區，明確要求需克服亞太地區所謂的「距離障礙」，以便從第二島鏈甚至更遠的地區干涉台海。也就是說，美軍正在針對台海之戰構建基於天基綜合信息系統的作戰體系，這樣整體作戰體系就能遠離中國遠程武器攻擊範圍，提高戰場生存能力。

▼ 停泊在三亞軍港的中國海軍航母山東艦 。（圖／翻攝央視）