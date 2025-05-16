殲-50小半徑迴轉影片釋出　美媒警告：具備多任務打擊潛能

軍武中心／台北報導

印巴「五七空戰」之後，美媒《國家利益》也罕見認證殲-10C的戰果，並且提及中國第六代戰機殲-50，具備多任務打擊潛能。結果報導才公布不久，大陸網站今天隨即出現殲-50進行小半徑迴旋，並且打開後燃器等最新試飛影片。

由瀋陽飛機工業集團（簡稱瀋飛）研發的殲-50，選在2024年12月26日與成都飛機工業集團（成飛）的殲-36同一天，完成震驚全球的首次亮相。

▲殲-50在大連灣上空再度進行試飛，清晰可見其採拉姆達（ Lambda）機翼布局。（圖／翻攝自大陸網站）

不過，成飛殲-36似乎獲得較多關注，主要原因是，大陸軍迷長期對於研發殲-10與殲-20戰機的成飛，給予較高評價。特別是，印度與巴基斯坦在「五七空戰」當天，巴基斯坦空軍使用殲-10CP，發射PL-15E，擊落印度三架法製的陣風戰機。

對於中國軍事科技的進展，長期持較保留態度的美國《國家利益》雜誌，也在最新報導中，罕見承認殲-10C 的戰果，替中國空戰能力「建立了不可忽視的信譽」。

▲巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

除了「認證」殲-10C的成績外，《國家利益》報導更進一步提及，中國正在試飛的六代機殲-50，具備多任務打擊潛能，因為該機採用新型「蘭姆達翼」（Lambda Wing）設計，整合二元推力矢量與超音速巡航能力，腹部與側舱設計可兼容多型彈種。

根據網路上流傳的試飛影片，大陸軍事博主柯洛廖夫先前撰文表示，殲-50翼形結構比較創新，採用了蘭姆達飛翼構型（Lambda Wing）的斜切機翼+全動翼尖，也就是「人字型」主翼，外形類似於希臘字母λ，具備高機動的垂直尾翼的功能，在機動狀態下，該機的全動翼尖可以豎起操縱，製造工藝要求極高。

另外，也有軍迷認為，殲-50具有修長的側彈艙，研判能夠容納霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈，展現該機的遠程打擊實力，將能有效威脅敵方的預警機、轟炸機和加油機等高價值目標。