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「五七空戰」創史上最遠擊殺紀錄？　一架陣風戰機疑182公里外被打掉

▲▼巴基斯坦舉行國際記者會，公開印巴空戰細節內容。（圖／翻攝自Facebook／IDF經國號）

▲▼巴基斯坦舉行國際記者會，公開印巴空戰細節內容。（圖／翻攝自Facebook／IDF經國號）

軍武中心／台北報導

印度與巴基斯坦在「五七空戰」當天，印度損失的三架陣風戰機，有一架疑在182公里外被擊落，據Defence Security Asia的報導，如果為真，將是史上最遠空戰擊殺紀錄。由於中國先前外銷給巴基斯坦的PL-15E，最遠有效射程為145公里，如果真能擊殺182公里遠的目標，不無可能在空戰之前，中方曾緊急軍援自用版的PL-15給巴國。

5月7日凌晨，印度空軍對巴基斯坦及巴控克什米爾九個目標，發動「朱砂行動」空中打擊。根據事後巴方召開記者會可知，印度於凌晨12點半，包括14架法製陣風戰機在內，先後動員72架戰機，從南北相距近千公里的四個方向起飛。

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

不過，巴方也早有準備，42架戰機也迅速起飛，3分鐘後，印機在領空對巴境內發射導彈。5分鐘後巴軍電子戰機、預警機、防空雷達已標定分享所有印機型號、位置、速度、高度、距離等參數；其中，對巴方發射空對地導彈的戰機，已經被標記。

坐鎮在作戰指揮中心的空軍參謀長巴柏爾，隨後下令改變接戰規則，由原先的「嚇阻」升級為「確保擊殺目標，避免我方損失」（Assure Kill, Deny Own Loss），並且首要目標鎖定印軍一直宣稱改變戰場局勢的「飆風」（Rafale）戰機。

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

零時50分至1時10分，殲10CP機群陸續發射PL-15E遠程空對空導彈，到了1時15分，共計擊落印度5架戰機，分別是三架陣風、一架蘇-30MKl及一架米格-29戰機。之後一架可能是以色列產蒼鷺長航時無人偵察機，疑似被紅旗9BP擊落。

巴方在空戰後召開記者會，公開雙方詳細動態及印陣風戰機加密通話錄音，顯示哥斯拉編隊三號機被四號機目擊凌空爆炸。

這場42比72的正規空戰，也震驚世界，因為這是21世紀首次全程超視距百機大戰。巴國空軍發言人指出，他們能聽到印軍的通話，可以感受到對方的驚慌失措，而這場戰鬥勝利不僅僅靠裝備，例如長射程的導彈，同時也靠平日的訓練水平。

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