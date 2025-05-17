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釋放千名戰俘換和平？ 　俄方放話：烏軍不撤就吞8州

▲▼俄羅斯國防部5月14日發布的畫面顯示，一輛俄軍自走多管火箭發射車朝烏克蘭陣地開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部5月14日公布俄軍自走多管火箭發射車朝烏克蘭陣地開火的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方與／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯代表16日在土耳其進行自2022年3月以來的首次面對面會談，雖然雙方在停火議題上仍存歧見，但卻意外敲定互換1000名戰俘的重大協議，為前線家屬帶來一絲希望。不過，雙方在談判中仍有激烈交鋒，包含俄方要烏軍從大片本國領土撤軍，以換取停火，讓烏克蘭代表無法接受。

根據BBC報導，本次會談由土耳其與美國積極斡旋，會場掛有烏、俄、土三國國旗，且現場不見握手寒暄，烏克蘭代表半數身穿迷彩軍裝，強調「這是一場尚未結束的戰爭」。

如外界預期，雙方在停火這項關鍵議題上沒有取得突破，但至少達成了一項具體成果，就是雙方將各自釋放1000名戰俘。根據烏方代表、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）透露，這項換囚協議將「很快」執行，具體日期已確定但暫不對外公布。

烏梅洛夫強調，這是艱困談判中最正面的成果，也可能為千個烏克蘭家庭帶來真正的團圓。烏克蘭外交部副部長基斯利齊亞（Serhiy Kyslytsya）也表示，這樣的安排在黑暗時刻點燃了希望。

▲▼正在烏克蘭札波羅熱地區受訓的烏克蘭士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲正在烏克蘭札波羅熱地區受訓的烏克蘭士兵。（圖／達志影像／美聯社）

不過，雙方在會議中仍有激烈交鋒。烏方指控俄方提出「全新且無法接受」的要求，包含要烏軍從大片本國領土撤軍，以換取停火，讓烏克蘭代表無法接受。

根據《經濟學人》記者卡洛爾（Oliver Carroll）引述消息人士透露，俄羅斯總統助理、談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）不但表示俄方已準備好長期作戰，甚至在會談中冷言威脅稱，「烏軍若不撤出4州，那下次就是5州了。」此話一出引發輿論熱議。

不過俄方後續出面澄清，《今日俄羅斯》總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）在社群平台X上表示，俄方官員接受《伊斯坦堡時報》訪問時指出，實際上「不是5個州，而是8個州」。這番說法讓外界更加質疑俄方談判誠意，並強化烏克蘭陣營對其領土野心的警戒。

梅丁斯基表示，俄羅斯對會談成果基本滿意，願意繼續溝通，並稱已記下烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的提議，這與俄國外交部日前才斥責澤倫斯基為「小丑與失敗者」的強硬立場形成對比。

儘管烏俄雙方終於再度坐上談判桌，但外界仍懷疑俄方是否真心求和。烏克蘭及其部分盟國警告，莫斯科可能是想藉談判爭取時間，避免新一輪歐盟制裁落實。歐盟已表明，第18輪制裁措施正在準備中。

此外，美國總統川普也表明態度，稱「真正關鍵的對話」將是他與普丁之間的會面。他在空軍一號上受訪時直言，「只要我和普丁沒坐下來談，什麼都不會發生。」

目前，俄方雖未排除高層會談可能性，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，安排這樣的峰會「需要時間」，而澤倫斯基是否會獲邀，恐怕仍有變數。

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