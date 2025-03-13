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中原大學就業博覽會3／26登場　提供逾5,000個優質職缺

▲中原大學和企業舉辦徵才說明會

▲中原大學和企業舉辦徵才說明會。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學13日指出，為幫助即將畢業的學生深入了解職場生態與產業需求，提前卡位理想職缺，迎接嶄新職涯旅程，該校3月26日即將登場的「勇往職前、就業有續」就業博覽會，將聚焦「資源開採與基礎建設」、「製造與科技」、「服務與商業」及「公共與社會服務」四大產業群，吸引近百家企業來校徵才，提供超過5,000個優質職缺。

另外，該校與全球半導體領導企業台積電（TSMC）於3月12日攜手舉辦企業徵才說明會，吸引近800名學生熱情參與，展現對半導體產業的高度關注與求職熱忱。台積電人資代表與技術專家親臨現場，深入剖析產業趨勢、介紹熱門職缺，並提供寶貴的職涯規劃建議，幫助學生對接業界需求，提升實務能力與專業競爭力。

▲中原大學和企業舉辦徵才說明會

▲中原大學就業博覽會3/26登場。（圖／中原大學提供）

中原大學表示，與台積電（TSMC）攜手舉辦的企業徵才說明會，於問答交流環節，學生們把握難得機會，針對履歷撰寫、面試準備、職場技能與工作環境等議題踴躍提問。主任管理師鄭依蘩更進一步解析未來技術發展趨勢，使學生對半導體產業的前景有更清晰的認識。活動結束後，許多學生紛紛表示收穫滿滿，對未來職涯發展更具信心。

來自工業工程系的林同學表示：「過去只知道台積電是全球最大的晶圓代工廠，但這次說明會讓我更深入了解公司的運作與發展機會，讓我對自己的未來方向更加明確。」電機系的張同學則分享：「學長提供的求職建議非常實用，讓我明白該如何強化自身能力，提前準備履歷，提高求職競爭力。」

中原大學職涯發展處處長紀登元指出：「為強化學生畢業前的就業準備，中原大學攜手產學合作夥伴，自3月啟動一連串的徵才活動，協助學生順利接軌未來職場。」中原大學就業月正式開跑，學校積極整合產業資源，舉辦一系列企業徵才活動，打造兼具資訊交流、產業趨勢剖析、人才媒合等多重功能的複合式職涯平台，引導學生積極備戰職場，提早規劃職涯方向。

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