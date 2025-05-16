四叉貓PO當兵照「我1天都沒逃」曝參四超慘經歷：沒放過夭八

▲網紅「四叉貓」。（圖／記者黃資真攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣演藝圈驚爆多名男星涉嫌逃兵役，從王大陸開始，到威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、陳向熙等，皆涉入閃兵風波。對此，網紅「四叉貓」劉宇也分享當兵的照片，引來網友一陣好評。

四叉貓16日在Threads上分享當兵的照片表示，「每次遇到當兵話題，就要貼一次我的當兵照片，我一天都沒逃，整個當好當滿！」。

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網友看完紛紛留言，「看過你PTT的紀錄，你應該不止一天都沒逃，甚至也沒放過夭八」、「沒放過夭八也太慘了吧」、「PTT有他的當兵日記，誰可憐不好說哈哈哈」、「屌打一堆公子哥」、「我印象中幾年前有你教召的時候，我好像剛好跟你一起教召」、「怎麼可以瘦成這樣」。

▲四叉貓PO當兵照。（圖／翻攝四叉貓Threads）



據悉，四叉貓過去曾在PTT發文表示，他剛從新訓中心分發到部隊時，因會使用電腦而被分派到參四職位，並在30分鐘內迅速交接，只因為上一個參四4小時後就要退伍，「所以我在完全搞不清楚的狀況下接了參四業務，開啟了悲慘的軍旅生涯，派車單忘記送、忘記跑二級廠、根本不知道本連有海水淡化車（也不知道丟哪去了）。每個月沒有按時對帳、通信保密檢查缺失、高裝檢、軍團檢…等等」。

四叉貓表示，「幾乎每周的電話紀錄都有我的名字，二兵劉ＸＸ本周禁假，這一年三個月，我有正常放假的次數應該沒超過20次」。此外，四叉貓透露，他當年體測成績是伏地挺身0，仰臥起坐16，單槓0，3000公尺31分24秒。