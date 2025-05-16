不只藝人！國防部「若查這群人」　郭正亮爆好幾千人：監獄不夠關

▲郭正亮直言，不只藝人閃兵，還有「有錢人的小孩」。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

藝人閃兵風波狂燒，其中威廉以50萬元交保，創下最高紀錄。前立委郭正亮直呼，絕對不只演藝圈，還有富裕家庭的小孩，台灣逃兵「這個普遍的程度，會超乎你的想像」，查起來恐好幾千人。同時，郭正亮認為，台海情勢越緊張，有錢人就會把小孩送出國，加上少子化，使得兵源更少。

對於藝人閃兵連環燒，郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，若只是易科罰金，對他們來講沒什麼，只是會有前科，「可是這個前科對他們來講也不重要」，其實就是社會輿論、價值觀的問題，逃兵也沒有嚴重到大家不能接受？反觀如果涉及吸毒、始亂終棄呢？

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郭正亮接著說，對於沒有當兵或替代役，卻又主張抗中保台的人，「台灣可不可以接受？」這主要還是社會的價值。郭正亮直言，如果發生在韓國就會變成「很大的新聞」，韓國人不能接受，因為他們有真正的前線。

不僅如此，郭正亮還稱，台灣逃兵「這個普遍的程度，會超乎你的想像！」絕對不是只有藝人，還有「有錢人的小孩」。

事實上，郭正亮是海軍陸戰隊退伍，在他那個年代，讀醫學系的人就很少當兵，即便去當軍醫，他們也都不要，現在就看國防部要不要去徹查，「不然搞不好監獄不夠關？我認為查起來，一定是好幾千人，我跟你保證。」

節目中，郭正亮說，美方多次來考察，認為台灣應該要有22萬國軍，兵源不足就衍生出問題，聯隊不足額要做戰術編組一定會出問題，但未來兵源一定會越來越少，「講白了，很多有錢家庭看到兩岸情勢，很可能高中就把孩子送出國了。」

郭正亮直言，如果台海關係更緊張，更多有錢家庭就會把孩子送出國，加上少子化衝擊，就會使得兵源更少。