亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

▲國民黨立委黃健豪。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）



記者崔至雲／台北報導

台灣多名藝人包括王大陸、陳零九、陳大天等人近期都被爆閃兵，引發社會關注。國民黨立委黃健豪今（16日）提出《兵役法》第3條第2項修正案，規定即便已屆除役年齡，但若無兵役法第四條免役或第五條禁役之情形，而未履行服役義務者，仍視為役齡男子，不因年齡屆滿而當然取得除役之身分。希望藉此杜絕藉由不法手段逃兵至役齡屆滿，只需罰錢緩刑結案就不用入伍當兵。

黃健豪表示，兵役法規定役齡男子於年滿36歲之年12月31日除役，包括逃避兵役義務者，仍適用同一除役規定，不用再負擔兵役義務。相較於於尚未屆滿役齡上限的逃兵，被查獲仍須依法補行服役，「逃兵是否還是要當兵」，竟取決於被發現的時間點，產生顯著不公平情形。更何況服兵役是成年男子應盡的義務，怎能因逃兵時間夠久，反而就能免除國民義務。

黃健豪強調，雖然法律另有《妨害兵役治罪條例》處罰之規定，但若僅以年齡屆滿即排除其服役義務，與憲法第20條所明定之人民有服兵役之義務，及兵役制度公平性明顯大相違背。再加上違反「兵役法」或「偽造文書」，依過往判決，絕大多數都是罰錢緩刑結案；如此一來，形同鼓勵用錢換自由，甚至是換取戰時上戰場的安全，當兵顯得太廉價了。

黃健豪提出，最近不少藝人逃兵事件，也引起國人新一波關注，許多民眾紛紛表示應該修法，不能讓用錢換當兵的事件再發生。因此，這次修訂《兵役法》，就是杜絕此一現象，讓男性國人都能守法當兵，保衛國家。

