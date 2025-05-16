業力迴力鏢！10男星閃兵「他點破致命傷」：以為有錢高人一等

▲台灣多名藝人遭爆閃兵。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣多名藝人包括王大陸、陳零九、「小蝦」陳大天等人近期都被爆閃兵，已有10位男星被列入調查名單，引發社會關注。對此，知名音樂人許常德直呼「業力來了，業力會穿牆有網路」，發文點破關鍵，致命的不是逃而是囂張，「囂張的人無視公平無視責任無視法律，以為錢能讓人乖乖配合讓自己高人一等。」

許常德在粉專「許常德的地下手記」發文，以一連串「逃」字開場，寫下：「逃兵、逃婚、逃債、逃責、逃獄、逃，其實就是範圍比較大的困，大到騙過自己，大到以為那圍牆外的人看不到圍牆內的骯髒事。」他指出，這些人未料到「業力會穿牆有網路」，如今風波曝光，輿論壓力如影隨形。

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他認為，討論藝人當兵的制度確實有其必要，「有沒有更好的當兵方法可以想想，讓他們樂於當兵」，但他也直言，「當紅的藝人當兵就會中斷演藝事業嗎？其實根本不是這樣。不當兵，也不一定能持續紅，是兩件無關的事。」

最值得關注的，是這些人「面對的態度」和「當初是怎麼心態去逃」。他指出：「這才是致命點，這時大家要看到的是真誠面對的好範本，而不是攻防。」他更警告，這波風暴中「會跌最慘的，不是逃，而是囂張」，尤其若出現「囂張的新事證」，恐怕會引爆社會對不公不義的怒火。

許常德最後語重心長地指出，「囂張的人無視公平、無視責任、無視法律，以為錢能讓人乖乖配合，讓自己高人一等」，這才是整起事件中，真正會讓民眾失去耐心與同情的部分。