蕭美琴蹭黃仁勳才出席世壯運？　綠營反擊：籌辦爛如泥國民黨還敢造謠

▲AI教父輝達創辦人黃仁勳16日午間搭乘私人專機降落松山機場。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

雙北世壯運將在明天登場，執委會今（16日）壓軸公布最後一位聖火手為輝達創辦人黃仁勳，總統府突表示副總統蕭美琴將出席開幕式；總統府強調，相關規劃都依作業流程處理，並無其他考量。但此舉引發藍綠隔空口水戰，面對國民黨批蹭聲量，民進黨議員反擊，世壯運籌辦爛如泥，北市府跟國民黨還在往自己臉上貼金造謠說「總統府想來蹭聲量」，是想笑死誰？

顏若芳今重砲批評，世壯運籌辦爛如泥，北市府跟國民黨還在往自己臉上貼金造謠說「總統府想來蹭聲量」，是想笑死誰？在距離世壯運開幕僅剩不到30小時的最後時刻，北市府做的不是亡羊補牢、不是加緊籌辦，而是在與國民黨一搭一唱全力放話，造謠總統府想來透過世壯運蹭黃仁勳。

「講這種話往自己臉上貼金，你國民黨跟北市府都不會覺得害臊嗎？」顏若芳說，第一、黃仁勳是國際知名企業家，更是台灣的驕傲，為與國際產業對接，無論是總統府或行政院必定和黃仁勳有建立聯繫管道，說要透過世壯運、透過北市府才能與黃仁勳互動聯繫，實在不太可能。

第二、這次的世壯運，從賽程、產品到其他整體規劃都真的是爛到不行，現在距離開幕已經不到30個小時，甚至還有許多業務需要亡羊補牢。比方說，中國製產品叢生調查完了嗎？APP頻故障又難用修好了嗎？禮贈品資訊標籤貼好了沒？

顏若芳批評，蔣市府事情都沒做好，就急著造謠來轉移焦點，只能證明北市府對爛如泥的世壯運真的沒輒了，只好讓國民黨跑出來救場造謠、當遮羞布。

林亮君也批評，蔣市府活動辦不好就甩鍋，呼籲國民黨別把國際賽事當政治武器，世壯運是國際賽事，不是拿來做政治操作的工具。國民黨議員柳采葳竟然質疑副總統蕭美琴是為了「蹭黃仁勳」才出席開幕式，這種惡毒指控，格局之小、心態之歪，真的是讓人看了搖頭。

林亮君直言，現在活動辦得亂七八糟，英文翻譯鬧笑話、賽程安排混亂，基層公務員、全市師生被動員當臨演，蔣市府應該是每天救火都來不及了，卻還有臉指控中央「不幫忙」？

林亮君說，請問蔣萬安市長跟國民黨議員們，世壯運總經費18億，中央挹注世壯運的7億多是空氣？安農溪人工輕艇激流賽道是自己長出來的？自由車場地是自己整修好的？來賓跟選手簽證是天上掉下來的？中央從頭到尾都在協助雙北，出錢、出力、出人，挹注中央資源、協調民間組織全力支持，現在反過來怪中央，根本顛倒是非。

▲黃仁勳抵台掀起炫風，有粉絲前往索取簽名。（圖／記者湯興漢攝）