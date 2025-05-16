蕭美琴被指「蹭黃仁勳」　她怒批藍營：心態之歪令人搖頭

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴被指出席世壯運「蹭黃仁勳」　她怒批藍營：心態之歪令人搖頭

政治中心／台北報導

民進黨台北市議員林亮君16日批評，要國民黨別把國際賽事當政治武器，活動辦不好就甩鍋中央，不但國際賽事辦得亂七八糟，蔣市府每天救火都來不及，竟還有臉指控中央不幫忙，「中央挹注世壯運的7億多是空氣？」她更點名國民黨議員柳采葳，竟然質疑副總統蕭美琴是為了「蹭黃仁勳」才出席開幕式，這種惡毒指控，格局之小、心態之歪，真的是讓人看了搖頭。

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）

林亮君強調，世壯運是國際賽事，應以運動精神為重，不是拿來做政治操作的工具，她砲轟國民黨把國際賽事當政治武器，成為政黨攻擊的工具，國民黨台北市議員柳采葳今天竟質疑副總統蕭美琴出席世壯運開幕式是為了「蹭黃仁勳」，她直言這種惡毒指控，格局之小、心態之歪，真的是讓人看了搖頭。

林亮君表示，總統府接到活動邀請後，本來就會在接近日期時確認總統行程，如總統不克出席，會再確認副總統行程能否撥冗出席，府方一直以來收到活動邀請皆是如此處理；如今副總統代表國家出席，向來自全世界的選手致意、展現對國際賽事的重視，這樣也要被酸言酸語？不去被罵、去了也被罵，這種政治操作不但沒高度，還讓台灣在國際面前變笑話。

她點出活動的諸多爭議，指台北市政府在世壯運籌備過程中問題重重，包括英文翻譯出現錯誤、賽程安排混亂，以及全市師生被動員充當臨演等事件，活動辦得亂七八糟，蔣萬安市府忙著救火之際，卻仍將責任推給中央，指控中央「不幫忙」。

林亮君進一步說，請問蔣萬安市長跟國民黨議員們，「世壯運總經費18億，中央挹注世壯運的7億多是空氣？安農溪人工輕艇激流賽道是自己長出來的？自由車場地是自己整修好的？來賓跟選手簽證是天上掉下來的？」中央從頭到尾都在協助雙北，出錢、出力、出人，挹注中央資源、協調民間組織全力支持，現在反過來怪中央，根本顛倒是非！

林亮君呼籲，蔣市府現在該做的，是趕快解決眼前一堆賽事問題，不要被罵就忙著發動政治口水戰！

▲▼雙北世壯運吉祥物「壯寶」。（圖／台北市觀傳局提供）

▲雙北世壯運17日正式登場。吉祥物「壯寶」。（圖／台北市觀傳局提供）

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