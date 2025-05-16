蕭美琴出席世壯運遭酸「蹭黃仁勳」！顏若芳喊笑死：早有聯繫管道

▲副總統蕭美琴將出席2025世界壯年運動會。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2025世界壯年運動會明（17日）即將開幕，原先總統府稱「總統因近期國政繁忙，無法出席」，但在今（16日）北市府公布由輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳擔綱世壯運聖火手後，總統府隨即告知將由副總統蕭美琴出席，引發國民黨質疑中央「為蹭聲量說變就變」。對此，民進黨台北市議員顏若芳直言，中央早與黃仁勳有聯繫管道，不需藉由北市活動「打卡」互動，北市府跟國民黨往自己臉上貼金、造謠「是想笑死誰？」

顏若芳今（16日）下午在臉書發文痛批，世壯運籌備亂象不斷，從賽程混亂、APP頻繁故障、禮贈品資訊標示不全，到中國製產品氾濫等問題，至今未妥善處理，距離開幕不到30小時仍焦頭爛額，然而北市府不思補救，反與國民黨聯手轉移焦點，形容「世壯運真的爛如泥，北市府沒輒只好讓國民黨當遮羞布」。

不僅顏若芳，民進黨台北市議會黨團也群起批評主辦方表現失職。總召陳慈慧指出，活動籌備錯誤百出，包括志工證翻譯錯誤、英文拼字失誤等瑕疵嚴重，讓國際選手與市民印象盡失。副召趙怡翔更指出，市府宣傳不力、溝通失靈，甚至國際城市論壇資料難尋，導致海外選手取消行程，創下歷屆外籍選手參與率新低。

針對藍營指控中央臨時更動行程，總統府也做出說明，表示是依教育部請示依循程序處理，並無其他考量。顏若芳則重申，不論是蕭美琴或黃仁勳等重量級人士出席，都是對台灣的支持與祝福，不應遭扭曲成「蹭熱度」，呼籲北市府應正視問題、傾聽民意，參考網友在「靠北世壯運」平台反映，趕緊補救，避免讓世壯運淪為國際笑柄。