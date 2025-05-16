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美眾議員推「對台六項保證」正式入法！　不得任意更改台海政策

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲美國眾議院跨黨派推動將對台六項保證正式納入法案。（示意圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）15日提出「對台六項保證法案」，呼籲將雷根政府時期提出的「六項保證」正式納入美國法律。此法案旨在確保未來任何政府不得在未經國會批准下更改這些原則，並建立國會審查機制，進一步鞏固台海和平穩定。

眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）民主黨團15日發布聲明指出，雷根總統時期的「六項保證」已多次被歷屆美國政府重申，並引用於包括《台灣關係法》及《國防授權法》等法律。然而，與《台灣關係法》不同的是，這些保證從未正式納入美國法律。

「六項保證」的內容涵蓋美國對台政策的重要承諾，包括：不會設定停止對台軍售的時間表、不修改《台灣關係法》、不在對台軍售前與中國商討、不在台灣與中國之間擔任調停角色、不改變美國對台灣主權的立場，並且不會迫使台灣與中國進行談判。此外，美國也不會正式承認中國對台灣的主權。

克利什納穆希表示，此法案將「六項保證」入法，發出了一個明確的跨黨派訊息，即美國將堅定反對脅迫，支持台海和平穩定，並確保政策的連貫性與法律基礎。他強調，這是一項重要的立法行動，有助於維護美國的原則性外交。

共同提出法案的共和黨眾議員金映玉（Young Kim）也指出，美國與台灣的夥伴關係在當前面臨中共經濟及安全威脅的情況下，比以往任何時候都更顯重要。

除了克利什納穆希及金映玉外，此法案也獲得多位國會議員的支持，包括眾議院外交事務委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）、共和黨籍議員能恩（Zach Nunn）及馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis）。

根據歷史記載，「六項保證」最初是在1982年美中簽署「八一七公報」前，由時任美國在台協會台北辦事處處長李潔明（James Lilley）口頭向前台灣總統蔣經國提出的非正式承諾。李潔明在回憶錄中提到，這些保證由雷根的白宮國安會團隊草擬，但並未寫著任何有美國官署字樣或是官方簽名的紙上，僅是雷根給蔣經國的私人信函。

六項保證經時任美國國務卿舒茲（George Shultz）與國防部長溫柏格（Caspar Weinberger）確認後，成為最終版本，並存放於美國國安檔案的保險櫃中。

法案若要正式成為法律，仍需經過眾議院與參議院通過一致版本，並由總統簽署完成立法程序。

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