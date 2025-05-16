美退役少將：駐台聯訓團應由500人「擴至1000人」

▲美國退役軍官指出，目前美軍駐台聯合訓練團約有500人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會持續關注台海安全議題，針對美軍在台協助訓練台灣軍隊的規模，近期有重量級退役軍官首度提出具體建議。前美國海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）於國會聽證會上表示，目前美軍駐台聯合訓練團約有500人，他認為人數應加倍至1000人，才能真正協助台灣建立具備實戰能力的防禦部隊。

根據《中央社》報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會15日舉行以「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」為主題的聽證會，邀請前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、蒙哥馬利與前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）一同出席，針對美台軍事合作現況提出見解。

蒙哥馬利指出，國會早於2023年通過「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），明確要求行政部門加速協助台灣軍事訓練，但國防部實際執行進度緩慢。他強調，若希望台灣建立真正具備反介入能力的部隊，美軍的直接參與及協訓仍屬關鍵。

前太平洋陸軍司令佛林也認同訓練的重要性。他舉例，美國即便能供應台灣高達400套魚叉飛彈系統，若缺乏完善的訓練與部署規劃，裝備再多也難以發揮實效。他強調：「訓練是協助台灣部隊掌握縱深防禦的關鍵所在，這正是美方協助的最大價值。」

在國防預算議題上，總統賴清德今年2月曾宣示，推動台灣國防預算占GDP達3%以上。不過，共和黨眾議員強生（Dusty Johnson）指出，台灣內部對3%是否能落實尚有分歧，並詢問將軍關於軍事預算占GDP 5%的可行性。

蒙哥馬利回應，5%的軍事預算占比，不僅可確保台灣購得關鍵防衛系統，也有助於整體戰備提升。他也坦言，國內部分聲音主張拉高至GDP 10%，但現實上難以達成，光是外國軍事融資（FMF）每年就需400億美元，對照當前台灣每年實際僅能獲得3.5億美元，差距甚大，除非美國全面改革軍售流程，否則難以負擔如此高額預算。

前副國務卿康貝爾則提醒，強化美國自身實力同樣重要。他認為，美國應持續將更多軍事力量部署至印太，因為該區域才是美國21世紀的關鍵戰略前線。他也呼籲國會，持續支持台灣人民及其在美國協助下於科技、政治與戰略層面取得的進展，這才符合美國的核心利益。

美方多位軍政高層齊聲強調，唯有加深美台軍事合作、提升台灣自我防衛實力，才能真正鞏固區域和平穩定。