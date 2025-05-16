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台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

▲▼國定假日相關修法民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國定假日相關修法民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，在詢問「立法院前幾天表決通過「紀念日及節日實施條例」，未來51勞動節改為全國放假，同時另增加四個國定假日，請問您贊不贊成？」結果發現，27.4%非常贊成，31%還算贊成，18.8%不太贊成，13.4%一點也不贊成，台灣民意基金會表示，二十歲以上台灣人，五成八贊成新增4＋1國定假日立法，三成二不贊成。絕大多數國人歡迎這項新增國定假日立法，就民意的爭取上，在野黨顯然揮出漂亮的一擊。

從政黨支持傾向看，在野黨支持者一面倒贊成新增4+1國定假日立法，民進黨支持者則呈現意見紛歧的狀態。具體地講，民進黨支持者，四成五贊成，四成八不贊成；國民黨支持者，七成二贊成，二成不贊成；民眾黨支持者，八成三贊成，一成三不贊成；中性選民，五成三贊成，三成一不贊成。

從職業背景看，每一種職業類別都呈現一面倒支持新增4+1國定假日立法，其中尤其以基層白領人員贊成比例最高，有六成九。具體地講，自營商/企業主，五成三贊成，四成三不贊成；高階白領人員，六成一贊成，三成二不贊成；基層白領人員，六成九贊成，二成六不贊成；軍公教人員，六成三贊成，三成三不贊成；勞工，六成三贊成，二成八不贊成；農民，五成五贊成，二成九不贊成；學生，六成七贊成，二成九不贊成；家庭主婦，四成七贊成，三成四不贊成；退休人員，四成八贊成，四成不贊成。

財團法人台灣民意基金會今天（5/16）早上發表「國人對新增4+1國定假日立法的態度」即時民調。這是本會2025年5月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年5月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1080人，市話756人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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