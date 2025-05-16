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美催北約「提高軍費至占GDP 5%」　比利時帶頭反對：太超過

▲▼北大西洋公約組織，北約，NATO，北約總部，北約旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲NATO成員國目前的共識是將國防支出提高至GDP的2%。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

北約預計在6月於荷蘭海牙舉行高峰會，將進一步推動提升國防預算目標，但部分成員國已提前表達反對聲音。比利時外長15日在土耳其出席北約非正式外長會議時直言，美方力推的「國防支出占GDP 5%」太超過，比利時不會支持。

北大西洋公約組織（NATO）成員國目前的共識是將國防支出提高至GDP的2%，但秘書長呂特（Mark Rutte）指出，這樣的標準已經「明顯不夠」，更具雄心的軍費目標將是本次海牙峰會的核心成果。他強調，未來幾年將展開的「海牙投資計畫」，將成為成員國擴大軍事投入的重點。

美國總統川普和國務卿盧比歐（Marco Rubio）都提過北約盟國的國防支出應占GDP5%。美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）日前也告訴歐洲媒體「5%不只是個數字，而是安全所必需」，並說美國對於將此支出目標擴大到防衛相關領域持開放態度，例如基礎建設也可算入。

台灣總統賴清德則在今年2月召開國安高層會議，宣布將優先推動特別預算，目標讓國防預算達到GDP 3%以上。

不過，財政吃緊的比利時已是最後一批承諾達成2%標準的成員國，國內正面臨因削減社會福利而引發的工會抗議浪潮。外長佩瑞弗（Maxime Prévot）坦言，即使是3.5%的支出門檻，在短中期內也難以實現，目前更實際的目標是2034年前達到2.5%。

佩瑞弗透露，若北約最終將目標設在2.5%以上，將尋求與西班牙、義大利等國聯手，推動10至15年內分階段達成。

據荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）表示，呂特曾於近期致函各盟國建議設定5%目標。不過呂特在15日外長會後的記者會上未對具體數字鬆口，只表示對海牙峰會上各國能夠協議出「具企圖心」的軍費目標有信心，並強調將會搭配「可靠可行」的執行計畫。

據呂特指出，今年北約仍有8個盟國未達2014年設定的2%目標，後來西班牙、比利時、義大利都承諾今年內達標，盧森堡、斯洛維尼亞也在上周承諾趕上這個其實已顯過時的目標。

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