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台女「日本浴場拍照」被砲轟道歉：我老花眼、真的沒看到

男湯與女湯皆有住客入鏡、裸身泡湯或淋浴的畫面。（翻攝自陳女臉書）

▲男湯與女湯皆有住客入鏡、裸身泡湯或淋浴的畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊日前獨家報導，一名台灣女性赴日本北海道度假，入住留壽都渡假酒店期間，竟無視浴場門口的禁止拍攝告示，擅自闖入並偷拍，照片清楚可見其他住客正在裸身泡湯、淋浴的畫面。該照片甚至被上傳至臉書公開，引發網友撻伐。對此，當事人也出面道歉，此外她也強調，自己有老花眼，是真的沒看到。

陳女對於自己的行為道歉。（翻攝自臉書）

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▲陳女對於自己的行為道歉。

陳女遊日本卻無視規定，拿出手機大剌剌拍攝浴場內部照片，更直接上傳臉書，還在臉書開心寫下：「酒店泡湯！有室內室外。泡完喝杯水！很舒服」，貼文下方附上多達21張飯店浴場的內部照片，其中不乏疑似男湯與女湯皆有住客入鏡、裸身泡湯或淋浴的畫面。

浴場門口明確標示「禁止攝影」的圖示。（翻攝自陳女臉書）

▲浴場門口明確標示「禁止攝影」的圖示。

照片曝光引發眾怒，許多網友湧入留言痛批：「太離譜了！禁止攝影寫得清清楚楚，也是基本的常識，這是犯法的行為，你還放上公開的網路。」「浴場不可拍照」「你為什麼不拍自己洗澡的樣子給大家看？」「丟臉死了」。

事件持續延燒，陳女終於在今天發文道歉，她表示，當下是要分享這個渡假飯店以及大湯屋，更強調自己是真的不知道不能拍照、自己有很嚴重的老花。不過大多網友看完道歉後仍不買單，「老花不是藉口」「藉口會不會太多了一點！」


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