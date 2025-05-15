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女插畫家捷運手扶梯被偷拍裙底！男大生幹的　到案辯一時衝動

▲▼25歲汶萊籍男大生偷拍女插畫家裙底遭提告送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲25歲汶萊籍男大生偷拍女插畫家裙底遭提告送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

知名女插畫家「周氏喵喵」14日在社群軟體「Threads」發文，主動披露在捷運輔大站1號出口往上的手扶梯時，疑似遭一名男子以手機偷拍裙底。事發後向警方報案，警方目前已調閱監視器鎖定犯嫌，15日下午4時許，警方鎖定這名犯案的汶萊籍男大生到案，他表示一時衝動才會偷拍裙底，訊後依妨害性隱私罪嫌函送新北地檢偵辦。

女插畫家「周氏喵喵」在Threads貼文中描述事發經過表示，13日與朋友聚餐後，約莫深夜近12點抵達捷運輔大站，當時邊滑手機邊走向出口，並未特別注意周遭環境。當她搭乘往上的手扶梯，快接近出口時，突然感覺到左腳踝內側被人碰了一下。她立即回頭查看，赫然發現後方站著一名男子，手上拿著手機，神情顯得相當緊張。

▼警方調閱監視器鎖定偷拍的男子 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼警方調閱監視器鎖定偷拍的男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

這名男子見被害人回頭，立刻支支吾吾地解釋是因為手機掉落，彎腰撿拾時才會不小心碰到她。然而，「周氏喵喵」質疑，自己當時穿著長度及小腿一半左右的長裙，被碰觸的位置是內側，且在被碰觸前並沒有聽到手機掉落的聲音，加上當時手扶梯上並無其他乘客，男子卻緊貼在她身後，讓她難以相信其說詞。

「周氏喵喵」事發後向轄區新莊警分局報案並提吿。新莊警分局今（15日）下午4時許約談他到案說明，據悉，這名25歲饒姓男大生就讀某私立大學3年級，案發當天搭捷運要返家，在搭手扶梯時見四下無人，一時衝動才會拿起手機偷拍，警訊後依刑法妨害性隱私罪嫌，函送新北地檢偵辦。

▲▼警方調閱監視器鎖定偷拍的男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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