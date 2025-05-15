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女插畫家捷運手扶梯被偷拍裙底　男辯「撿手機碰到」急刪影片

記者陳以昇／新北報導

知名女插畫家「周氏喵喵」14日在社群軟體「Threads」發文，指控在捷運輔大站1號出口往上的手扶梯時，疑似遭一名男子以手機偷拍裙底。她表示「當時感覺左腳踝遭人觸碰，回頭查看發現後方一名男子手持手機，鏡頭朝向我的裙子方向。該男子見狀神情緊張，辯稱是手機掉落撿拾時不慎觸碰」，事後男子主動刪除影片舉動，讓她確信自己遭到偷拍，事發後向警方報案，警方目前已調閱監視器鎖定犯嫌，將儘速約談他到案。

▼警方調閱監視器鎖定偷拍的男子 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼警方調閱監視器鎖定偷拍的男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

女插畫家「周氏喵喵」在貼文中描述事發經過。她表示，13日與朋友聚餐後，約莫深夜近12點抵達捷運輔大站，當時邊滑手機邊走向出口，並未特別注意周遭環境。當她搭乘往上的手扶梯，快接近出口時，突然感覺到左腳踝內側被人碰了一下。她立即回頭查看，赫然發現後方站著一名男子，手上拿著手機，神情顯得相當緊張。

這名男子見被害人回頭，立刻支支吾吾地解釋是因為手機掉落，彎腰撿拾時才會不小心碰到她。然而，被害人質疑，自己當時穿著長度及小腿一半左右的長裙，被碰觸的位置是內側，且在被碰觸前並未聽到手機掉落的聲音，加上當時手扶梯上並無其他乘客，男子卻緊貼在她身後，讓她難以相信其說詞。

被害女插畫家當下感到驚嚇與氣憤，強裝鎮定要求查看對方手機相簿，男子則慌張地表示會將影片刪除，並迅速開啟相簿刪除了第一個影片，不讓被害人看清內容。被害人質疑這樣是否能完全刪除，男子又開啟另一個不明位置，再次快速刪除第一個影片。

由於這名男子神色緊張，且主動提出刪除影片，被害人更加確信自己遭到偷拍裙底，隨即向轄區新莊警分局報案，並提出刑法第319-1條妨害性影像的告訴。新莊警分局表示已依規定受理此案，目前正積極調閱輔大捷運站的監視器畫面，全力追查涉嫌偷拍男子的身分。

▲▼警方調閱監視器鎖定偷拍的男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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