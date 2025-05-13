澡堂偷拍400支「全裸男童脫衣片」！日男專挑體育校隊　賣淫片被逮

記者王佩翊／編譯

日本一名曾經任職於幼稚園的男子多次在旅館內大浴場的更衣室偷拍未成年男童與少年的裸體不雅影片，並上網變賣給500至600人，得手金額超過200萬日圓（約新台幣41萬元），因此13日被警方依違反《兒童買春、兒童色情禁止法》逮捕。

根據《產經新聞》報導，大阪府警察署少年課13日逮捕來自德島縣美馬市的38歲前幼稚園職員鎌田裕樹，他涉嫌在旅館內大浴場的更衣室內偷拍男童裸體。而鎌田裕樹被逮後也隨即坦承犯行，並承認自己已經在社群媒體上將這些不雅偷拍片販售給500至600人。

大阪府警方從鎌田裕樹的家裡搜出了25張SD卡，其中存有400多則不雅偷拍影片。少年課表示，鎌田裕樹專門鎖定就讀小學至高中的男童與少年。鎌田供稱，自己大約從5年前開始偷拍，目的是為了滿足自己的性慾並賺錢。而他光靠這些影片就已經賺進約200萬至300萬日圓（約新台幣41萬至62元）。

他2024年2月至11月間，在香川縣的一個旅館大浴場的更衣室，偷拍了3名當時年僅9至14歲的男童們的裸體，並以此製作成兒童色情片，上網販售。

根據警方調查，鎌田裕樹會將平板電腦藏在包包或更衣籃中進行偷拍。當時被偷拍的3名被害男童都是運動校隊的成員，是為了參加訓練營和比賽才會從外縣市來到香川縣，並停留在這間旅館。

鎌田裕樹還表示，自己特地選這些「身材好」的小孩，因為這樣偷拍影片才能賣出好價錢。而他還會特地從停留在旅館的巴士或是男童身穿的制服來物色下手目標。