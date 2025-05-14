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社會 社會焦點 保障人權

裝10組針孔偷拍2女隱私　色男認罪「未賠償未獲原諒」判6月

▲桃園市林姓男子於2022年間在中壢區某處租屋處，趁幫2名女房客維修洗衣機之際偷裝針孔攝影機，偷拍2女如廁與沐浴時身體隱私部位被發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲林姓男子趁幫2名女房客維修洗衣機之際偷裝針孔攝影機，偷拍2女隱私部位。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2022年間趁幫2名女子在租屋處維修洗衣機之際，趁機備份鎖匙，再乘機潛入在浴室與插座處內偷裝10組針孔攝影機，偷拍2女如廁與沐浴時身體隱私部位，2女後來驚覺被偷拍後報警提告；桃園地院審理時，林男坦承犯行，法官審酌林雖認罪但未賠償2女損失，其中1女還堅持法官從重量刑，法官審結依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，25歲的林姓男子於2022年間某時，趁協助在中壢區某處租屋處幫女房客維修洗衣機時，見僅有2名女房客租屋，竟偷偷備份鎖匙，再趁無人在租屋處時以備份鎖匙潛入屋內，在浴室內與充電插頭內未經2女同意，偷裝針孔攝影機，而且同時安裝10組，以竊錄2女如廁、盥洗沐浴時身體隱私部位，案經2女察覺如廁或沐浴時，常有不明燈光才驚覺遭竊錄，憤而報警提告，中壢警方查出浴室內充電插頭內有針孔攝影機等證物，循線查出係林男所為。桃檢偵結依妨害性隱私及不實性影像罪等案聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告林男坦承犯行不諱，證人2女於警詢時證述情節相符，中壢警分局提供現場照片、查扣針孔攝影機、監視錄影畫面截圖等佐證，林男辯稱偷拍畫面均已刪除等，法官不採信其辯詞，沒收其針孔攝影機等證物，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告無故將針孔攝影機裝設於告訴人租屋處浴室內，藉以竊錄告訴人非公開之活動及身體隱私部位，侵害其隱私，造成2告訴人心理受創，惟念其犯後坦承犯行，但被告迄今未賠償本案2告訴人所受損害，其中1告訴人表示希望法官從重量刑等語；法官審結，被告林男犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，本案還可上訴。

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