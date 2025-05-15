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嘉市體育場管理爆爭議！議員會勘竟被偷拍　教育處長力挺下屬

▲▼ ▲▼ 嘉市議員批體育館缺失多、會勘還遭偷拍錄影 體育場稱依法管理 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉市議員孫貫志、黃敏惠批體育場館缺失多，議員會勘還遭偷拍錄影，體育場稱依法管理 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市孫貫志議員及黃露慧13日上午質詢體育場長及管理員，痛批日前會勘時遭管理員拿手機偷錄、偷拍，並播放大門用鐵鍊上鎖，以及逃生門關閉，特定大門區隔特定人士出入等管理缺失畫面，並要求改善。教育處長郭添財表示，會要求體育場依場館管理規準，依法執行，有管理問題立即改善。

▲▼ ▲▼ 嘉市議員批體育館缺失多、會勘還遭偷拍錄影 體育場稱依法管理 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市體育會理事長孫貫志議員及黃露慧議員，13日議會質詢要求體育場長張家羽、及場館管理員等人站備詢台接受質詢，就黃露慧3月25日到東區體育館會勘柔道委員會租用的訓練場地時被偷錄、偷拍，且新到任體育場張姓長未能積極協助單項運動委員會，還處處刁難，實在影響城市運動發展。

對於管理員拿手機偷拍、偷錄，黃露慧表示，自己現場發現制止但卻遭對方否認。黃露慧會場上要求播放錄影內容，直指管理員偷拍錄影未獲當事人同意，涉嫌違法。

▲▼ ▲▼ 嘉市議員批體育館缺失多、會勘還遭偷拍錄影 體育場稱依法管理 。（圖／記者翁伊森翻攝）

 ▲▼ 嘉市議員批體育館缺失多，教育處掌拍胸脯保證下屬絕對優秀。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃露慧說 市議員黃露慧語重心長，體育場對基層協助漏洞百出、刁難不斷，另外對於自己被偷拍；偷錄向市長室反映等無下文，會勘照片中場地凌亂，不僅選手沒有更衣室，電風扇等用品放置榻榻米，大門還被鐵鍊上鎖，逃生門甚至還關閉，3個大門區隔特定人士出入，天井無遮擋小貓闖入大小便，多間辦公室閒置，嘉義市體育要如何發展。

孫貫志批錄音不是不可以，但應該事先告知。他表示，未事先告知，而對議員偷拍照、偷錄影，事後又否認，這樣行為在社會上是不會被容許！

張家羽表示會勘過程要攝影紀錄純錯只做內部參考，絕對無不會外流，未來程序會改進，黃露慧質詢教育處長郭添財這種行為及管理缺失，要不要改善？

郭添財拍胸脯說， 他大膽保證，以處長身份，張場長是非常優秀公務人員，此話一出甚至一度引發議員怒火，雙方辯駁；市長黃敏惠出免緩頰，她說由教育處溝通處理，她過去擔任立委到行政院也被錄影。

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